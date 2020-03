Paderno, un numero ad hoc per farmaci e spesa a domicilio grazie all’Auser

E’ attivo da lunedì per fronteggiare l’emergenza coronavirus

Prevede la consegna a domicilio e il ritiro dei farmaci

PADERNO – Una rete a sostegno degli anziani e delle persone non autosufficienti. E’ quanto ha costruito l’amministrazione comunale di Paderno con il sostegno dell’Auser predisponendo un servizio per il ritiro dei farmaci e la spesa a domicilio negli esercizi commerciali di Paderno. L’obiettivo è quello di non esporre al rischio contagio la popolazione più fragile venendo incontro alle esigenze fondamentali. Per questo motivo è stato istituito un numero ad hoc, il 320 3093353 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17.