Parco del Curone: un’auto elettrica per ridurre le emissioni inquinanti

L’acquisto del nuovo mezzo è stato reso possibile grazie a un contributo di 8mila euro fornito dalla Regione

Il presidente Molgora: “Con l’auto elettrica abbiamo aggiunto un altro importante tassello del percorso di riduzione del consumo di inquinanti”

MONTEVECCHIA – Una nuova auto elettrica in servizio al Parco del Curone. E’ arrivata infatti nei giorni scorsi a Cascina Butto la Dacia Spring elettrica acquistata dall’ente sovracomunale grazie alla partecipazione, nel 2022, a un bando regionale sulla mobilità elettrica.

“Abbiamo ottenuto un contributo di 8mila euro, il massimo erogato dal Pirellone, per l’acquisto del nuovo veicolo elettrico, costato complessivamente 23mila euro” puntualizza il presidente del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone Marco Molgora. “L’auto verrà usata per svolgere l’attività degli uffici, tra cui i sopralluoghi e verrà utilizzata anche delle Gev, le guardie ecologiche volontarie, per i servizi di controllo del territorio nei fine settimana”.

L’acquisto effettuato dal Parco va nella direzione, già intrapresa da anni, di ridurre le emissioni inquinanti, su tutte l’anidride carbonica. “Quando sarà in funzione l’impianto fotovoltaico che realizzeremo dietro Cascina Butto l’auto verrà alimentata direttamente tramite un box di ricarica collegato all’impianto limitando così l’inquinamento”.