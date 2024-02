Retesalute: eletto il nuovo Consiglio di amministrazione. Corbetta presidente

Mercoledì sera si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci

Il saluto del presidente dimissionario Colombo: “Abbiamo le potenzialità per cogliere tutte le opportunità per una gestione associata con il nostro modello, il modello Brianza”

MERATE – Nuovo consiglio di amministrazione per Retesalute, l’azienda speciale che opera nel sociale. Mercoledì si è tenuta l’assemblea dei soci con l’elezione, per acclamazione, dei nuovi componenti del direttivo a cui spetta tradurre in pratica le linee guida e le indicazioni fornite dai soci, ovvero i Comuni, che formano l’azienda speciale.

Le votazioni non hanno riservato sorprese: l’unica lista presentata, sottoscritta da 13 Comuni, è stata quella approvata da tutti i 22 soci presenti (su 24). Roberto Corbetta, avvocato, già sindaco di Santa Maria Hoè per due mandati, è stato così eletto come nuovo presidente al posto del dimissionario Antonio Colombo: nel consiglio di amministrazione è entrata a far parte, come consigliere, Rita Gaeni, ex dirigente del Comune di Merate in pensione da qualche mese. Confermati Chiara Cogliati come vice presidente, Sandro Feole e Maddalena Reitano come consiglieri.

Il CdA si pone quindi in linea di continuità con quello uscente.

L’assemblea si è data appuntamento tra un mese per approvare il budget, dopo che il direttore Luca Rigamonti avrà incontrato i responsabili finanziari dei Comuni soci. Il presidente uscente Colombo ha voluto spendere alcune parole sul documento economico e finanziario, parlando di un “budget rigoroso per i costi dell’azienda che tiene conto delle crescenti difficoltà finanziarie dei Comuni e che rispetto alle tariffe ed alle contribuzioni, ferme dal 2022, recupera solo parzialmente l’inflazione rilevata nel 2023 ( che ricordo è stata del 5,70%)”. Colombo ha sottolineato come l’azienda abbia “effettuato una verifica di tutte le tariffe, con un’azione di attenta perequazione, per renderle più aderenti a quanto offre il mercato dei servizi nel nostro territorio” riuscendo a garantire tariffe per l’educativa scolastica (50% circa del volume complessivo dei contratti di servizio) inferiori a quelle praticate oggi dagli altri operatori della Provincia d Lecco.

Colombo ha altresì evidenziato come per il Cdd di Merate i ricavi non coprono interamente i costi di gestione, rimarcando come “Cda e direttore dovranno focalizzare la loro attenzione già da quest’anno”.

L’ex sindaco di Casatenovo ha poi voluto esprimere soddisfazione per essere riusciti a esprimere un CdA in continuità con quello uscente indicando due obiettivi prioritari da perseguire: “Il primo è migliorare la qualità dei propri servizi e porre mano all’organizzazione aziendale, nel segno del rigore e dell’efficienza, aggiornando ulteriormente l’organigramma funzionale e migliorando il coordinamento dei servizi stessi. Il secondo è porre la massima attenzione alla gestione delle ingenti risorse che abbiamo a disposizione del nostro Ambito (la cui programmazione ricordo è compito dei Sindaci). Abbiamo la possibilità di fare, come non mai, numerosi investimenti nel sociale per i nostri Comuni”.

Colombo ha aggiunto: “Mi sembra evidente che abbiamo le potenzialità per cogliere tutte le opportunità per una gestione associata e per la programmazione dei servizi del Piano di zona, da realizzarsi in modo efficiente e trasparente e con il nostro modello, “il modello Brianza”, un modello sempre meno “Consorzio” (ricordate gli approfondimenti di Calco con Neass), un modello che “pesi” sempre di più a livello distrettuale, non facendo mai mancare il proprio contributo nell’elaborazione ed attuazione delle politiche distrettuali, un modello che tenga conto della consolidata offerta sociale territoriale e del Terzo settore, ma che abbia sempre l’autonomia di verificare, di controllare e di scegliere le migliori opportunità”.