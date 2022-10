Retesalute: il nuovo direttore è Luca Rigamonti, ex sindaco di Monticello

L’ex sindaco di Monticello prende il posto di Enrico Bianchini

Il CdA di Retesalute ha scelto il suo profilo tra le nove candidature arrivate

MERATE – Luca Rigamonti, 52 anni, ex sindaco di Monticello Brianza, è il nuovo direttore di Retesalute. Prende il posto di Enrico Bianchini, il cui incarico è terminato proprio in questi giorni. La scelta è stata effettuata giovedì scorso dal consiglio di amministrazione guidato da Antonio Colombo.

Laureato in Giurisprudenza, istruttore direttivo dell’area economico finanziaria in diversi comuni del territorio, Rigamonti è stato assessore al Bilancio dal 2009 al 2019 e ha partecipato anche, in qualità di socio unico e legale rappresentante del Comune, al Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Casa di riposo di Monticello.

La sua figura è stata scelta tra altre otto che avevano risposto all’avviso di selezione pubblica diramato dall’azienda speciale con sede a Novate. Di queste, due erano state stralciate per mancanza di requisiti mentre solo cinque hanno poi sostenuto il colloquio orale con i referenti dell’azienda speciale. Rigamonti è stato scelto per le competenze e la professionalità, essendo ritenuta la persona più idonea a ricoprire il ruolo tecnico di guida dell’azienda speciale che eroga i servizi sociali per i Comuni del Meratese e del Casatese.