Riprese a Montevecchia per una nuova fiction della Rai

Ieri, lunedì, le riprese sia in via della Calchera che nella parte alta di Montevecchia

Si tratta di una fiction di nuova produzione che dovrebbe avere come target gli adolescenti

MONTEVECCHIA – Hanno filmato alcune scene nella parte bassa del paese, in via della Calchera e poi, al tramonto, sono saliti in cima alla collina per effettuare, con l’ausilio anche del drone, dei filmati per immortalare il panorama brianzolo con le vigne coltivate sui terrazzamenti.

Non è passata inosservata la presenza ieri, lunedì, in paese di una troupe televisiva, impegnata a registrare alcuni spezzoni di una nuova fiction che verrà trasmessa nei prossimi mesi su Rai Uno.

Impossibile appurare il nome della serie televisiva che si propone a un pubblico di adolescenti, come adolescenti sembrerebbero essere anche tutti i protagonisti anche se qualche curioso ieri azzardava che la fiction potrebbe intitolarsi Snow Black. Ipotesi che bisognerà vedere se verranno confermate nel corso della produzione iniziata proprio ieri con le prime riprese a Montevecchia.

Il programma prevede altre due settimane di registrazione in altre località, prima di passare poi al montaggio e alla messa in produzione.