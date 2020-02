Santa Maria Hoè, ufficializzato il contributo di 500mila euro per la palestra

Ufficializzato il contributo per realizzare la nuova palestra di fianco alle scuole

Brambilla: “Un importante passo in avanti”. L’intervento ha un costo complessivo di 690mila euro

SANTA MARIA HOE’ – E’ ufficiale. Il Comune di Santa Maria Hoè riceverà un contributo di 500mila euro per realizzare la palestra comunale di fianco alla scuola primaria. Settimana scorsa è stata infatti pubblicata la graduatoria definitiva dei Comuni vincitori del bando “Sport e periferie”, promosso dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per il proseguimento del nostro progetto” puntualizza il sindaco Efrem Brambilla, precisando come l’amministrazione comunale stanzierà altri 190mila euro per coprire l’intero ammontare del progetto. “Ora siamo in attesa delle prossime direttive del ministero per definire i termini e le modalità di realizzazione del progetto. Sarà una palestra funzionale e utile non solo per l’attività scolastica ma anche per quella delle associazioni e sarà dotata di spogliatoi e spalti. Sarà cioè una struttura di un certo livello, capace di rispondere alle necessità del nostro territorio”.

Attualmente gli studenti della primaria di Santa Maria utilizzano come palestra uno spazio interrato che verrà adibito a laboratori una volta realizzata la nuova palestra.