Sfalci d’erba: Merate sperimenta la raccolta con il green truck

Il servizio verrà effettuato in maniera sperimentale a partire dal 16 ottobre

Il green truck verrà posizionato al pomeriggio in via Campi (parcheggio del Viganò): si potrà conferire il “verde” prodotto dalle utenze domestiche

MERATE – Un servizio sperimentale che verrà testato per quattro settimane a partire da sabato prossimo, 16 settembre. L’amministrazione comunale è scesa in campo, di concerto con Silea, per potenziare il servizio di raccolta degli sfalci d’erba: il sabato pomeriggio in via Campi (angolo via dei Lodovichi), nella zona del parcheggio dell’istituto Viganò, verrà posizionato il green-truck di Silea per conferire potature e verde.

La stazione mobile di Silea stazionerà dalle 15 alle 18: si potrà conferire il “verde” prodotto dalle utenze domestiche come sfalci d’erba, potature, foglie secche, ramaglie.

Si tratta di un servizio ulteriore rispetto a quanto garantito dal Centro di Raccolta (i cui orari di apertura rimarranno invariati).

La novità ha un carattere sperimentale e verrà proposta per quattro sabati consecutivi dal 16 settembre al 7 ottobre.

“Grazie al green-truck si agevola e snellisce il conferimento degli sfalci d’erba e delle potature, offrendo un punto di stazionamento aggiuntivo al sabato pomeriggio, che rappresenta il momento di maggior afflusso al Centro di Raccolta” puntualizza l’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi.