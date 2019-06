Casatenovo, è nato Spazio Cicogna, un punto di scambio di oggetti per l’infanzia

CASATENOVO – E’ un luogo dedicato alla condivisione e alla promozione della cultura del dono. Inaugurazione giovedì scorso al centro sociale La Colombina Spazio Cicogna, progetto nato dalla collaborazione tra l’associazione La Colombina Onlus, il gruppo Famiglie dell’Emergenza e il Centro Socio Educativo gestito dalla Cooperativa sociale La Vecchia Quercia.

Aperto il mercoledì mattina e il giovedì pomeriggio

Ogni mercoledì mattina, dalle 10 alle 12 e ogni giovedì pomeriggio dalle 13.45 alle 15 sarà possibile consegnare e ritirare capi di abbigliamento, lenzuola e giocattoli per bambini da 0 a 14 anni. Spazio Cicogna, spiega Cristina Riva, una delle mamme di Famiglie dell’Emergenza, nasce proprio dall’esperienza di una rete di genitori che si rende disponibile per intervenire a supporto dei bambini che restano improvvisamente senza famiglia. Nel corso degli anni, infatti, il gruppo ha cominciato a raccogliere il materiale necessario per accudire i bimbi, ricevendo molte donazioni che si sono man mano accumulate data la loro quantità.

Uno spazio per condividere ciò che ad alcuni serve e ad altri non serve più

Da qui l’idea di allestire uno spazio dove condividere ciò che ad alcuni serve, mentre ad altri non serve più: un luogo in cui si vuole superare la logica della carità, sostituendola con quella del dono e della condivisione, per promuovere una nuova economia utile a evitare sprechi e creare belle opportunità per tutti. Nel progetto sono coinvolti gli utenti del Centro Socio Educativo di Casatenovo gestito dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia. A loro spetta il compito di rivitalizzare i capi e gli oggetti raccolti presso il centro prima di renderli disponibili alla scambio.

Coinvolto anche il Cse

Attivo da più di 10 anni, il Cse ha aderito con entusiasmo a questa proposta di cittadinanza attiva. Puntualizza Sara Pennati, coordinatrice del Cse: “La bellezza del veder nascere quest’esperienza sta proprio nella costruzione di rapporti paritari e dignitosi, rapporti basati sul principio della reciprocità: ciò è estremamente importante per noi, che da sempre ci mettiamo a disposizione della comunità con le nostre risorse, ciascuno con la propria unicità e le proprie competenze”.

Supporto attivo dell’associazione La Colombina

Il progetto è realizzato grazie al supporto attivo dell’associazione La Colombina di Casatenovo, da sempre punto di riferimento aggregazione per il quartiere, pronto a accogliere esperienze di socialità e di mutuo aiuto. “Con questa attività ci avviciniamo ancora di più al motto “tutti insieme per stare meglio” , slogan che ha sempre rappresentato e contraddistinto l’Associazione la Colombina. Siamo contenti e orgogliosi di “ospitare “qui il progetto Spazio Cicogna” conclude soddisfatto Federico Pennati, vice presidente. I volontari de La Colombina invitano dunque tutti i cittadini casatesi e non solo a frequentare il centro sia per trovare utili oggetti di buona qualità, pulizia e conservazione che per consegnare prodotti che possano essere riutilizzati da altri bambini.

Presenti Comune, Pro Loco e Parrocchia

Nello spazio è stata collocata anche una bacheca per la ricerca o la disponibilità di altri prodotti per la prima infanzia. All’inaugurazione di Spazio Cicogna erano presenti anche il Vicesindaco di Casatenovo Marta Comi, l’Assessore ai Servizi Sociali Gaetano Caldirola, la Presidente della ProLoco Rosadele Galbiati e don Andrea Perego, che ha benedetto lo spazio.