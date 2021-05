Coinvolte una scuola materna, una primaria e una secondaria di primo grado di Casatenovo

I test salivari Covid sono strumenti mini invasivi, capaci comunque di diagnosticare un’eventuale infezione in corso

CASATENOVO – Test salivari nelle scuole: la sperimentazione partirà da Casatenovo. Ats Brianza ha infatti definito i plessi dove, a partire da settimana prossima, verranno effettuati questi esami tra gli studenti al fine di effettuare un’ampia campagna di screening e arginare eventuali nuovi casi di contagio.

Sono state definite infatti le scuole: si tratta della scuola primaria Capoluogo di via Giovenzana 5 dove i test verranno somministrati martedì, dalla scuola dell’infanzia Valaperta di via Dante e della scuola secondaria di primo grado Agnesi dove i test salivari verranno effettuati invece mercoledì.

I tamponi salivari verranno effettuati agli alunni i cui genitori hanno aderito alla campagna di screening, con cui si vuole valutare l’applicabilità di questo modello (sia per verificare la gradibilità degli utenti che la fattibilità organizzativa) in vista del prossimo anno scolastico.

Con una nota diffusa alcune settimane fa per annunciare l’iniziativa, Regione Lombardia aveva spiegato che si tratta di test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall’Università degli Studi di Milano. Questi test, meno invasivi e più semplici da utilizzare, hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare e potranno, in un futuro, non essere effettuati dal personale sanitario.

In questa prima fase si prevede comunque l’impiego di personale sanitario. Già individuato il laboratorio, all’interno della Bicocca Milano, dove i tamponi verranno refertati. In caso di esito positivo, essendo tamponi di cui è stata riconosciuta la validità diagnostica, scattano tutte le misure previste dalle normative di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19.