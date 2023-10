Tumore al seno, le pazienti diventano testimonial del calendario di Fare Salute

Il calendario verrà venduto per raccogliere fondi per l’associazione Fare Salute

Donne coraggiose che hanno accettato di raccontare, anche attraverso degli scatti, la loro femminilità cambiata

MERATE – Si sono messe in gioco, mostrando non solo il proprio volto, ma anche la propria storia di donne con un tumore al seno. E’ un calendario che racconta molto più delle scorrere delle stagioni quello realizzato da Fare Salute, associazione nata nel 2009 a Merate con l’obiettivo di diffondere sempre più la cultura della prevenzione e stare vicino a malati di cancro e alle loro famiglie.

L’almanacco, realizzato grazie alla partecipazione attiva di alcune donne che, pazienti della Breast Unit dell’Asst Lecco, hanno deciso di mostrare di non essere la loro malattia, servirà per raccogliere fondi da destinare alle attività promosse dal sodalizio guidato da Giovanni Mandelli per la prevenzione.

“Una donna su otto si ammala di tumore alla mammella. Nel 2022 ci sono stati 55mila nuovi casi e sono quasi 900mila le donne che convivono con la malattia, di cui 45mila in stato metastatico” ha spiegato Carla Magni, stimata senologa direttrice dell’Uoc Breast Unit dell’Asst Lecco, nonché responsabile scientifico di Fare Salute. “Ogni giorno 150 donne ricevono una diagnosi di tumore” ha aggiunto ricordando come in provincia di Lecco si registrano dai 300 ai 350 nuovi casi all’anno.

L’obiettivo è trasformare lo scontro con la malattia in un incontro, coinvolgendo tanti professionisti della salute e guardando al benessere complessivo della persona. “La percentuale di sopravvivenza delle donne è cresciuta notevolmente negli ultimi anni grazie alla diagnosi precoce e alla prevenzione. Curare un tumore alla mammella è una questione complessa perché bisogna considerare diversi aspetti ed è per questo che sono nati i centri di senologia che mettono al centro il bene della paziente che vede un cambiamento importante nel proprio corpo”. Da qui il coinvolgimento di professionisti del make up e dello yoga per guardare al benessere psicofisico complessivo delle donne chiamate ad affrontare una grande battaglia.

Come quelle del calendario di Fare Salute che, con coraggio, hanno accettato di mostrare la loro femminilità cambiata, lanciando due messaggi importanti: “Che si può vincere e si può convivere con la malattia in maniera positiva, stimolando le donne sane a effettuar controlli periodici”.

L’idea dell’almanacco è nata da Valentina che si è attivata poi per coinvolgere una fotografa, Claudia, che ha realizzato degli scatti bellissimi cogliendo i sorrisi e l’animo guerriero delle donne ritratte, ovvero Alessandra, Annalisa, Barbara, Emanuela, Giovanna, Giusy, Ilaria, Luigia, Stefania e la stessa Valentina: “Noi non siamo la malattia che ci ha colpito – ha ribadito a gran voce quest’ultima -. Siamo mamme e figlie che vogliono dare un senso a quello che ci è successo e anche alle persone che purtroppo escono sconfitte dalla malattia. Proprio per questo nel calendario abbiamo lasciato uno spazio vuoto per ricordare la nostra amica Rosangela, scomparsa ad agosto. Con questa iniziativa vogliamo sottolineare l’importanza della prevenzione e del supporto alle persone che si sentono più fragili e vulnerabili. Spesso vediamo persone spaventate quando sentono pronunciare la parola chemioterapia, ma è la nostra cura e non potremmo essere qui senza effettuarla”.

Le prime copie del calendario verranno vendute, con contributo a partire da 10 euro, durane la vendita benefica che si terrà nella hall dell’ospedale di Merate da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre e dall’11 al 13 dicembre.

“Lo vedo per la prima volta ora e mi hanno colpito tantissimo i vostri volti sorridenti. Non sempre è facile convivere con una malattia, ma è importante dire a gran voce che l’ammalato non è la sua malattia” ha evidenziato il dottor Antonio Ardizzoia, direttore del dipartimento di Oncologia dell’azienda ospedaliera mentre Valentina Bettamio, direttore medico del presidio di Merate, ha ringraziato per la bellissima iniziativa, da cui “traspare un grande calore e una grande partecipazione”.

Le testimonial del calendario di Fare Salute hanno a loro volta voluto dire grazie alle infermiere Donatella, Monica, Nemy e Stefania del Day Hospital Oncologico Merate e alle estetiste Daniela, Lisa e Roberta, oltre a Carmen per il supporto e il coordinamento.