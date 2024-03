Viganò, si è concluso il progetto “Sicuri in Sella” rivolto agli studenti

Progetto realizzato presso la scuola primaria “Don C. De Capitani” di Viganò

“Il progetto si è potuto realizzare grazie al finanziamento ottenuto dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese”

VIGANO’ – La seconda tappa del progetto “Sicuri in Sella” si è conclusa positivamente e con grande successo presso la scuola primaria “Don C. De Capitani” di Viganò. Il progetto è stato ideato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Giretto di Bulciago con l’obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie lecchesi sull’importanza di utilizzare la bicicletta in modo sicuro ed ecologico.

Le lezioni teoriche, condotte direttamente nelle aule della scuola, hanno coinvolto oltre 60 bambini e bambine, fornendo loro una base solida sulle norme della segnaletica stradale, sull’importanza della sicurezza personale e sugli obblighi da rispettare mentre si pedala sulle strade.

Attraverso un’interazione diretta con gli istruttori della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), i giovani partecipanti hanno potuto approfondire la conoscenza delle regole fondamentali per un comportamento responsabile e consapevole negli spostamenti sulla strada.

Nel corso delle attività, particolare attenzione è stata dedicata alla classe quinta, alla quale è stato proposto un modulo sulla manutenzione della bicicletta. Questo momento formativo ha sottolineato l’importanza cruciale di una corretta manutenzione per garantire la sicurezza e l’affidabilità del mezzo durante il suo utilizzo, evitando così inconvenienti e rischi imprevisti.

L’intervento informativo ed educativo non si è limitato alle sole lezioni teoriche, ma è stato arricchito da una coinvolgente esperienza diretta attraverso un percorso ad ostacoli allestito all’interno del campo sportivo della struttura scolastica. Il cimentarsi in questo percorso, non solo ha stimolato le capacità coordinative dei giovani ciclisti, ma ha anche offerto loro l’opportunità concreta di mettere in pratica quanto appreso, rendendo l’apprendimento ancora più efficace e significativo.

La referente del plesso, Pamela Pronesti, ha sottolineato che: “L‘intero progetto, sia in classe che nell’attività pratica, è stato accolto con entusiasmo dai bambini di tutte le classi coinvolte“.

Anche le docenti sottolineano: “Un’ottima preparazione degli operatori che hanno saputo interessare, coinvolgere e gestire gli alunni nelle diverse fasi del percorso, utilizzando un linguaggio adatto alle diverse età e una modalità di relazione efficace. Sarebbe bello poter proseguire anche nei prossimi anni con questo meraviglioso intervento per avvicinare i bambini all’educazione stradale, per noi che nel nostro territorio non abbiamo il supporto della Polizia Locale”.

Al termine della prova pratica, tutti i partecipanti hanno ricevuto un kit di materiale informativo e didattico, che includeva la ciclopatente, un opuscolo informativo sulla sicurezza stradale, uno zainetto catarifrangente ad alta visibilità e un gioco educativo per apprendere in modo divertente le regole della strada.

“E’ importante sottolineare che il progetto ‘Sicuri in Sella‘ si è potuto realizzare grazie al finanziamento ottenuto dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, che ha dimostrato un impegno concreto nella promozione della sicurezza e della consapevolezza nell’uso della bicicletta – continua Gianluigi Maggioni, Presidente di Giretto A.P.S. – in un momento in cui la sicurezza stradale è più che mai una priorità, proteggere la nostra incolumità e quella degli altri è un dovere condiviso. A partire dall’uso del caschetto protettivo da indossare fin dalla giovane età, mantenendo un’attenta osservanza delle norme del codice stradale, fino alla promozione di infrastrutture ciclabili sicure, ciascuno di noi può fare la differenza“.