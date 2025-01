Workshop sulla comunicazione non violenta a Cascina Maria con il Tavolo per la pace

La giornata formativa è in programma sabato 8 febbraio a Cascina Maria a Paderno d’Adda

L’obiettivo è quello di apprendere e diffondere gli strumenti metodologici della comunicazione non violenta

MERATE – “La pace inizia da noi”: è l’eloquente titolo del workshop di comunicazione non violenta promosso il prossimo sabato 8 febbraio dalle associazioni riunite nella Tavola per la pace del Meratese.

La proposta nasce dalla preoccupazione relativa ad un contesto in cui non solo i social, ma anche i mezzi di comunicazione tradizionali e le discussioni pubbliche (comprese le sedute dei consigli comunali) registrano con allarmante frequenza attacchi personali, insulti e denigrazione dell’opinione altrui. Da qui l’idea di un’attività formativa strutturata in un’intera giornata volta ad apprendere e diffondere gli strumenti metodologici della comunicazione non violenta.

“Riteniamo che il linguaggio violento estremizzi e disconosca le legittime differenze di opinione e conduca ad una polarizzazione che non favorisce né la comprensione delle ragioni altrui né la soluzione dei conflitti” spiegano gli organizzatori.

La giornata vedrà presente il formatore Damiano Petitti e si inserisce in un percorso iniziato nel 2021 da alcune associazioni del Tavolo per la pace meratese con il progetto “Le parole sono importanti”, finalizzato a conoscere e contrastare il linguaggio d’odio e a diffondere la conoscenza e la pratica dei 10 punti del “Manifesto della comunicazione non ostile”.

L’obiettivo è proprio quello di riportare l’attenzione sul valore della comunicazione, sull’imprescindibile rispetto dovuto a tutti e sull’uso consapevole del linguaggio come veicolo di dialogo, strumento privilegiato di convivenza e di pace.

L’appuntamento è a Paderno d’Adda, presso Cascina Maria, dalle 10 alle 17. E’ previsto un pranzo condiviso tra i partecipanti. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: merateseperlapace@gmail.com