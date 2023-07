Merate, Util’Estate fa il pieno: 20 ragazzi al lavoro per abbellire la città

I ragazzi, capitanati da due educatori, hanno iniziato lunedì scorso

Un progetto, quello di Util’Estate, che piace e sta coinvolgendo molti ragazzi tra i 14 e i 19 anni

MERATE – Venti ragazzi, divisi in due gruppi, capitanati da due educatori. Sono numeri importanti quelli sfoggiati dall’edizione 2023 di Util’Estate, iniziativa che porta la firma di Retesalute, ambito di Merate, amministrazione comunale e cooperativa La grande casa.

Promosso da ormai diversi anni nel territorio per fornire un’occasione di socializzazione e lavoro a favore della comunità per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori durante il periodo estivo, il progetto (uno dei pochi a non essersi interrotto neanche durante anche l’emergenza Covid) ha visto quest’anno raddoppiare la presenza di giovani, richiamati dal passaparola tra di loro e stimolati dalla partecipazione ad altre attività promosse sempre nell’ambito delle politiche giovanili.

Venti appunto i ragazzi che lunedì si sono presentati all’appello creando i due gruppi che, guidati dagli educatori Mattia Sacheli e Veronica Vismara, si sono sparpagliati nella città per eseguire gli interventi previsti. A supervisionare il team Gianni Di Vito, coordinatore di Util’Estate per l’ntero ambito distrettuale sempre in contatto con l’assessore al Welfare Franca Maggioni per assicurare il puntuale svolgimento del progetto.

Due le aree di lavoro: la prima all’interno della riserva del lago di Sartirana dove bisogna scartavetrare e impregnare di vernice panchine, tavoli, bacheche e la casetta per il birdwatching; la seconda in centro dove invece la manutenzione riguarda panchine, tavoli, pensiline e cestini, arredi urbani di cui verrà svolta anche una mappatura. Non solo: i ragazzi, armati di guanti e sacchetti, hanno anche ripulito diverse zone del centro.

E sempre due le settimane di attività previste a Merate con Util’Estate con attività in calendario da lunedì a venerdì, alle 9 alle 15.30 e pranzo al sacco al centro anziani in modo da aver un tetto sotto cui ripararsi in caso di pioggia.

Al termine del progetto, riconosciuto anche da alcune scuole superiori non solo come credito formativo ma anche come alternanza scuola lavoro, verranno consegnati un attestato e un voucher (da 150 euro o da 75 euro a seconda della partecipazione a due o a una settimana di Util’Estate) da spendere al Decathlon, da Perego Libri oppure al Viaggiatore Goloso.