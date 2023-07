Meratese: 127 ragazzi e 19 Comuni coinvolti in Util’Estate, “scuola di cittadinanza attiva”

Giovedì nel giardino di Villa Confalonieri la festa Go – Giovani Opportunità con il grazie ai ragazzi di Util’Estate

Un progetto radicato nel territorio e in forte crescita con ben 12 esperienze attivate quest’estate

MERATE – Centoventisette ragazzi, dodici esperienze attive e diciannove Comuni coinvolti. Sono numeri importanti, che certificano il radicamento e la crescita di un progetto, quelli raggiunti quest’anno da Util’Estate, l’iniziativa promossa dall’ambito di Merate (costituito da 24 Comuni) grazie alla sinergia tra Retesalute, le amministrazioni comunali, Piazza l’idea e la cooperativa La Grande Casa.

Giovedì la sede di Piazza L’idea, situata nell’incantevole parco di Villa Confalonieri, ha ospitato la festa Go – Giovani Opportunità, fornendo l’occasione anche per ringraziare e salutare i 77 ragazzi e le 50 ragazze che hanno preso parte all’iniziativa, impegnandosi per due settimane in lavoretti a beneficio dell’intera comunità. Dai classici interventi di sistemazione di panchine e tavolini, opportunamente scartavetrati e ridipinti come è successo anche all’interno della riserva del lago di Sartirana ai lavori artistici che hanno riguardato, ad esempio, un muro situato fuori dalla scuola media di Casatenovo passando per gli interventi nell’area esterna della piscina di Barzanò a quelli di riqualificazione della casetta dell’Enel.

“Util’Estate è un progetto in crescita – ha sottolineato soddisfatto Gianni Di Vito, coordinatore dell’iniziativa, durante la festa, animata da dj set, giochi diffusi e dal mercatino del baratto promosso dall’associazione Rifugio -. Il 2023 ha fatto segnare un incremento pari al 20% del numero di ragazzi partecipanti e delle esperienze attivate”.

Non solo. ”Util’Estate è un progetto di eccellenza del nostro territorio, una scuola di formazione di cittadinanza attiva e deve diventare il volano delle politiche giovanili nella zona durante tutto l’anno. Abbiamo registrato un grande desiderio di partecipazione, emerso anche in altre attività come quelle di Street Art. Un plauso va rivolto agli educatori, capaci di essere una guida per i ragazzi restando al loro fianco e lasciando, soprattutto, spazio a loro”.

Alla festa, che ha fornito l’occasione anche per consegnare ai ragazzi i buoni spesa legati al progetto, erano presenti tutti gli educatori, i tre coordinatori e molti amministratori del territorio, oltre al presidente dell’Ambito di Merate Paolo Brivio, la responsabile d’ambito Donatella Barberis, il responsabile territoriale de La Grande Casa Fabio Benedetti e il direttore di Retesalute Luca Rigamonti.

Tra le proposte avanzate, va segnalata quella dell’assessore di Monticello Roberto De Simone che ha suggerito di promuovere un’iniziativa simile anche in altri periodi dell’anno, come ad esempio in autunno e inverno.