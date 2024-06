Nameless Festival, stimati numeri da capogiro. Stasera l’ultimo “round”

Attesi in totale 100 mila partecipanti all’evento musicale, anche le strutture ricettive sold-out

Stasera gran finale con tanti altri artisti a esibirsi sui palchi ad Annone Brianza

ANNONE BRIANZA – Un parterre di 100 artisti, nazionali ed esteri, che si esibiranno ad Annone fino a domani su cinque palchi, in un raduno che si stima, raccoglierà complessivamente 100 mila partecipanti nel Lecchese. Un flusso previsto anche dai dati delle strutture ricettive della zona che sono ‘sold-out’. Questo è il Nameless Music Festival che in questi giorni sta facendo ballare a ritmo di musica tantissimi giovani in località La Poncia, tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini sotto i cinque palchi allestiti per l’occasione, portando con sé tante novità rispetto agli scorsi appuntamenti.

Degna conclusione della decima edizione di un evento diventato ormai un punto di riferimento nazionale e internazionale per la musica elettronica e hip hop sarà stasera, domenica, con le performance di Hardwell, Dj Snake, Bizzarap, Annalisa, Merk & Kremont, PARISI, Damianito e Albert Marzinotto sul JD Stage. Sul Nameless Tent by Molinari si esibiranno invece Testpilot, SIDEPIECE, Sammy Virji, Dombresky, Jazzy, Jersey, Oppidan, Ian Asher, Padma San e Powl. Il Live Stage by Garnier Fructis vedrà scatenarsi Tony Effe, ANNA, Kid Yugi, Artie 5ive, Niky Savage, Nerissima Serpe + Papa V, Yung Snapp, Digital Astro, RRARI DAL TACCO, Suspect CB, ALDA e Sace & Wiser. Ospiti del Red Bull Unforeseen saranno Roger Sanchez, The Shapeshifters, Melvo Baptiste, Yasmin, Katie Goodman, SMILE If You Can e Nich All Us.

Tutto è nato dall’ingegno di un perito informatico lecchese, Alberto Fumagalli, appassionato di musica, che nel 2013 ideò un evento chiamandolo il Festival ‘Senzanome’ (questa la traduzione in italiano di ‘Nameless’), iniziato in un piccolissimo palco di Lecco, per poi crescere, letteralmente ‘a dismisura’ , fino ad occupare, oggi, l’immensa area nel verde tra Annone di Brianza e Molteno, dove ogni anno per tre giorni migliaia di giovani ballano, cantano e si divertono in un enorme evento sociale.

Un evento, il Nameless, in cui ha creduto anche Regione Lombardia, che attraverso il bando Grandi Eventi dell’Assessorato al Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Grandi Eventi, guidato da Barbara Mazzali, ha sostenuto l’iniziativa.

“Il Festival Namelss offre un palcoscenico annuale eccezionale non solo per la musica amata dai giovani, ma anche per il turismo locale. E’ un modello da replicare – commenta Mazzali -. La Lombardia si conferma terra di Grandi Eventi, che continueremo a sostenere con convinzione in quanto straordinari volani dell’attrattività territoriale”.

Citando i dati dell’Osservatorio regionale su Turismo e Attrattività, l’Assessore fa presente che “nel corso del 2023 in Provincia di Lecco abbiamo registrato 1,1 milioni di soggiorni, con una presenza di stranieri molto elevata: pari al 73%. Numeri a cui il Festival Nameless ha contribuito. Non ho dubbi – chiude Mazzali – che anche quest’anno sarà un grande successo che saprà incuriosire i partecipanti nel visitare un territorio dal grande fascino, che unisce natura, profondità culturale e artistica. Penso a Villa Monastero a Varenna, ma anche a tanti percorsi ciclabili che rendono questi luoghi un paradiso di relax, perfetto dopo notti sfrenate al ritmo di musica e divertimento”.