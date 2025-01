A Bosisio Parini un incontro sull’intelligenza artificiale

Appuntamento il 7 febbraio alle ore 20.45

Il relatore sarà il Prof. Antonio Ciaccio

BOSISIO – L’Amministrazione Comunale di Bosisio Parini organizza un’importante serata informativa sull’Intelligenza Artificiale, un tema sempre più centrale nella vita quotidiana e nel nostro futuro. L’incontro si terrà venerdì 7 febbraio alle ore 20.45 presso l’Aula Magna del Centro Studi G. Parini (Polo Scolastico). Il relatore sarà il Prof. Antonio Ciaccio, docente presso l’Accademia di Belle Arti e Coordinatore Scientifico di un laboratorio accademico dedicato all’intelligenza artificiale.

L’evento, aperto a tutti, offrirà l’opportunità di approfondire le potenzialità, i benefici e le sfide di una tecnologia che sta trasformando rapidamente il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. Il Prof. Ciaccio, esperto nel settore, guiderà i partecipanti attraverso un percorso di conoscenza di questa disciplina innovativa e fondamentale per il futuro della nostra società.

Così gli Assessori Francesca Faranda e Elena Riva: “Siamo orgogliose di promuovere questo evento, che rappresenta un’occasione straordinaria per confrontarsi su uno dei temi più rilevanti e trasformativi del nostro tempo: l’Intelligenza Artificiale. Questa tecnologia non solo sta influenzando la nostra vita quotidiana, ma avrà un impatto fondamentale sul futuro delle nostre comunità e delle nostre imprese. Partecipare a questo incontro, condotto dal Prof. Antonio Ciaccio, ci permetterà di acquisire strumenti e conoscenze essenziali per affrontare con consapevolezza le sfide e le opportunità che questa nuova era tecnologica ci presenta”.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti, con l’intento di promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza sul tema dell’Intelligenza Artificiale.

