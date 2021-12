A Dolzago il mercatino di Natale unisce commercio e associazioni

Le bancarelle del Mercato di Natale lungo via Corsica a Dolzago

Una vetrina per associazioni, hobbisti e le attività del territorio

DOLZAGO – Appuntamento con il Natale a Dolzago: in via Corsica, di fronte alle scuole, è stato allestito il mercatino natalizio. Una trentina le bancarelle allestite grazie alla partecipazione degli hobbisti e delle associazioni ma anche di alcune attività commerciali del territorio.

Negozi aperti in paese per questa domenica e in piazza ha trovato posto la casetta di Babbo Natale per la gioia bimbi mentre gli Alpini hanno allestito uno stand per l’acquisto della polenta taragna ad asporto.

