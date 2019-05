Costa M. Accordo tra Holcim e Comune. Rinasce l’ex cava di Brenno

L’area diventerà un nuovo “polmone verde”, con una vasca di laminazione per contenere il Bevera in caso di piena.

Siglato lunedì l’accordo tra Comune di Costa Masnaga e Holcim

COSTA MASNAGA – È stato siglato questa mattina, lunedì, l’accordo per la cessione definitiva dell’area della cava di Brenno, con la Torre, la cascina e lo chalet del parco, da parte di Holcim (Italia) al Comune di Costa Masnaga. Grande soddisfazione delle parti per il traguardo raggiunto.

Alla presenza del notaio, dei testimoni e del sindaco di Costa Masnaga Isabella Sabina Panzeri, il country manager di Holcim, Lucio Greco, e la responsabile dei servizi amministrativi per il Comune, Isabella Colturi, hanno firmato il patto che prevede la consegna dell’area che fino a pochi anni fa ospitava la cava di marna da cemento. Con il passaggio, la zona verrà utilizzata per la creazione di piste ciclabili, campi da gioco e spazi a disposizione della comunità.

Infatti, dopo una serie di interventi che hanno comportato la stabilizzazione dei fronti ai fini della cessione delle attività minerarie e allo scopo di rendere agibile e sicura l’area dismessa, quest’ultima è ora pronta per essere utilizzata.

In programma anche la realizzazione di una vasca di laminazione per convogliare temporaneamente le acque del torrente Bevera, sottraendole così alla piena del Lambro. A conclusione dell’opera, prevista tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, si procederà al riempimento dell’area, al collegamento delle strade con la realizzazione della ciclopedonale e alla realizzazione di campi da gioco e aree ad uso pubblico.

La firma avvenuta questa mattina è l’ultimo atto di una trattativa che aveva visto nel luglio 2017 la sigla di un accordo tra Regione Lombardia, Comune di Costa Masnaga, Parco Valle Lambro e Holcim.

Brenno sarà un’esempio di riqualificazione

“Siamo davvero contenti e soddisfatti di questo traguardo – ha commentato il sindaco di Costa Masnaga, Isabella Sabina Panzeri – Con oggi, si chiude un lavoro iniziato dieci anni fa. Il patrimonio del nostro comune si incrementa di un valore non solo e non tanto fiscale, ma anche e soprattutto di storia e di cultura: lavoreremo per la tutela di questo ambiente e per la messa a disposizione dei suoi spazi alla comunità. Ringrazio tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato per predisporre questo passaggio”.

Un ringraziamento è stato dedicato anche ai volontari che si occupano non solo della gestione, ma anche della supervisione dell’area.

“Per la nostra azienda è importante restituire al territorio aree precedentemente sfruttate durante il periodo industriale – ha dichiarato country manager di Holcim (Italia), Lucio Greco – Quella della cava di Brenno è un esempio di come tali aree possano essere riqualificate e, con la realizzazione della vasca di laminazione, di come possano servire anche un territorio più ampio”.