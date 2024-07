Galbiate. Dal 22 luglio attivo lo Spazio di Prevenzione e Salute

Luogo dedicato a prevenzione, cura e benessere soprattutto per gli anziani

In ottobre predisposto anche uno spazio di ascolto per familiari e caregiver

GALBIATE – A partire dal 22 luglio sarà attivo lo Spazio di Prevenzione e Salute nel Comune di Galbiate, nato per volontà dell’Amministrazione locale, dell’Ambito di Lecco e di Impresa Sociale Girasole all’interno delle attività previste dal progetto LINFA – Lecco interventi per le famiglie.

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è stato presentato sull’AVVISO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA di ATS BRIANZA ai sensi della D.G.R. n.1507/2023Evoluzione dei Centri per la Famiglia.

Lo spazio vuole offrire ai cittadini un momento dedicato alla prevenzione, al benessere e alla cura di sé.

“Come Amministrazione Comunale – afferma Maria Butti, Vicesindaco del Comune di Galbiate – riteniamo uno dei nostri obiettivi principali la salute e il benessere delle persone, in particolar modo per le fasce più deboli e per gli anziani. Per questo motivo siamo contenti di riuscire a proporre il servizio dello Spazio di Prevenzione e Salute”.

Grazie alla presenza di un operatore socio-sanitario il servizio si qualifica come:

Un appuntamento per tenere sotto controllo i parametri relativi alla propria salute attraverso la consegna e compilazione di un diario della salute;

attraverso la consegna e compilazione di un diario della salute; Luogo di informazione e confronto su temi inerenti al benessere complessivo attraverso la distribuzione di materiale informativo rispetto ai corretti stili di vita;

su temi inerenti al benessere complessivo attraverso la distribuzione di materiale informativo rispetto ai corretti stili di vita; Spazio in cui le persone anziane che presentano determinate necessità o bisogni, possano trovare supporto e orientamento rispetto alla rete dei servizi già attivi sul territorio.

Da ottobre, infine, il Servizio si caratterizzerà anche come spazio di ascolto, informativo e di orientamento a familiari e caregiver rispetto alla cura del proprio anziano, con il coinvolgimento di personale specializzato (infermiere, fisioterapista…) e in collaborazione con il Centro Diurno Integrato “Le Querce di Mamre” di Galbiate.

L’accesso al servizio è libero e gratuito. Il servizio è attivo da lunedì 22 luglio 2024 in via Primo Maggio n.1 presso il Centro Medico – nello spazio del Movimento Terza Età, dalle 9.00 alle 11.00, con apertura settimanale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio delle assistenti sociali del Comune di riferimento.