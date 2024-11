La salute femminile al centro: successo per l’Ottobre Rosa

L’associazione Agatha in Cammino ha chiuso l’iniziativa “Ottobre Rosa” con un evento di sensibilizzazione

Durante la serata che si è svolta ad Oggiono sono stati trattati temi cruciali legati alla prevenzione del tumore al seno

OGGIONO – La sala consigliare di Oggiono ha ospitato un evento significativo, chiudendo le iniziative dell’Ottobre Rosa organizzate dall’associazione Agatha in Cammino. L’incontro ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, attirando un pubblico numeroso e interessato a confrontarsi su temi di fondamentale importanza legati alla salute femminile.

Tra gli esperti presenti, la Dott.ssa Maria Giovanna Gatti, specialista in Senologia, ha condiviso la sua esperienza sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione del tumore al seno, fornendo spunti utili per le donne. Accanto a lei, Irene Feroce, Genetic Counselor Senior presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ha approfondito il tema del counseling oncogenetico, evidenziando l’importanza di comprendere i rischi ereditari e il proprio corpo. Anche il Dr. Paolo Godina ha sottolineato quanto sia fondamentale sottoporsi a esami diagnostici regolari per una corretta prevenzione.

L’evento ha visto la partecipazione di ospiti illustri, come il Dott. Bernardo Bonanni e il Dott. Davide Serrano, della Divisione di Prevenzione e Genetica Oncologica dell’Istituto Europeo di Oncologia. La sindaca di Oggiono, Chiara Narciso, ha espresso soddisfazione per l’ottimo riscontro dell’incontro, evidenziando l’importanza di affrontare tematiche spesso trascurate dalla popolazione.

“È stato un momento di grande valore medico e umano – ha dichiarato Daniela Invernizzi, Presidente di Agatha in Cammino – La consapevolezza del proprio corpo è un fondamentale strumento di benessere. Interagire con esperti del settore ha permesso ai presenti di acquisire conoscenze preziose e chiarire dubbi legati alla salute. Promuovere la cultura della prevenzione significa fornire alle donne gli strumenti necessari per prendere decisioni informate riguardo alla loro salute”.

Invernizzi ha anche annunciato la conclusione del progetto “Hope is Pink – La speranza è rosa”, una campagna che ha sostenuto le attività dell’associazione nel corso del 2024, culminando in un significativo contributo di 33 mila euro alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sul tumore al seno.

Un ringraziamento speciale da parte dell’associazione è stato rivolto a Susanna Comar, che ha presentato l’evento, e alle volontarie che hanno reso possibile l’organizzazione. L’Amministrazione Comunale di Oggiono e i Comuni patrocinanti hanno ricevuto un riconoscimento per il supporto fornito, mentre l’associazione Agatha in Cammino ha manifestato il desiderio di continuare a promuovere la consapevolezza e il benessere per tutte le donne attraverso eventi futuri.