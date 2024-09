L’Associazione Monte di Brianza propone la passeggiata “Miti e leggende degli alberi”

Appuntamento a domenica 6 ottobre alle ore 9

La passeggiata sarà guidata da Marco Monguzzi dell’Associazione Colli Briantei

DOLZAGO – L’Associazione Monte di Brianza presenta la passeggiata “Miti e leggende degli alberi“, un’occasione unica per scoprire il mondo arboreo come mai prima d’ora. Gli alberi non solo dal punto di vista botanico, ma anche come protagonisti di miti e leggende: divinità arboree in grado di influenzare la sorte, custodire segreti e sprigionare energia positiva.

Questi maestosi simboli di prosperità sono anche al centro di dicerie e detti popolari. Da Zeus a Demetra, che vegliava sulla natura, quanti alberi hanno trovato posto nella mitologia greca? E come dimenticare le fiabe che continuano ad incantare, come quella di Cenerentola?

I racconti fungeranno da filo conduttore per questa passeggiata naturalistica, guidata da Marco Monguzzi dell’Associazione Colli Briantei. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Monte di Brianza, con il patrocinio del Comune di Dolzago.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 ottobre alle ore 9, davanti al sagrato della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Dolzago. La passeggiata avrà una durata di circa 2-3 ore. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria, e può essere effettuata scrivendo a: associazionemontedibrianza@gmail.com