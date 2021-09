Restaurata la piccola chiesetta di Sant’Agata a Oggiono

L’arcivescovo Delpini il primo a visitarla. Venerdì il racconto dei lavori

OGGIONO – Si è recentemente concluso il restauro della piccola chiesa di Sant’Agata a Oggiono: un intervento importante iniziato nel 2017 e che ha cambiato volto all’edificio religioso, mettendo mano sia alla parte esterna che interna della chiesa, con la messa in sicurezza dell’immobile e la salvaguardia degli affreschi che oggi sono tornati a risplendere.

Un intervento finanziato dalla parrocchia con il contributo anche di Fondazione Cariplo.

Lunedì, l’arrivo a Oggiono dell’arcivescovo Mario Delpini è stata l’occasione per svelare i lavori appena conclusi. Mons. Delpini ha partecipato alla cena in oratorio con il consiglio pastorale e al termine della messa in piazza Alta ha aperto il portone della chiesa di Sant’Agata, fino ad oggi rimasta chiusa al pubblico, e l’ha visitata insieme ai sacerdoti della comunità pastorale, agli amministratori locali, ai progettisti e ai restauratori.

“La presenza dell’arcivescovo è stato un momento emozionante per tutta la comunità – ha sottolineato il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso – gli interventi realizzati sono davvero importanti hanno fatto rinascere la chiesetta”.

Venerdì saranno gli stessi addetti a lavori a raccontarlo al pubblico nell’incontro organizzato alle 21 alla chiesa parrocchiale con gli architetti Roberto Spreafico ed Enrico Albini e con il restauratore Eros Zanotti.

Nel frattempo già oggi, martedì, si sono aperte visite guidate con i volontari del Gruppo Archeologico Oggiono fino a domenica 12 settembre (dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18).