Prematurità e sensibilizzazione: a Molteno si inaugura una panchina lilla

Appuntamento sabato 16 novembre, alle 10.30, al parco giochi di Piazza Europa, in occasione della giornata mondiale della Prematurità

MOLTENO – Tutto pronto a Molteno per l’inaugurazione della panchina lilla, voluta dall’’Amministrazione Comunale in collaborazione con il gruppo “Attaccabottone”.

Il taglio del nastro è in programma per sabato 16 novembre, alle ore 10.30, presso il parco giochi di Piazza Europa, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità (che si celebra il 17 novembre).

Ogni anno, circa 15 milioni di bambini nascono prematuramente, un numero che rappresenta il 10% dei nati a livello globale. La nascita prematura è la principale causa di morte nei bambini di età inferiore ai cinque anni, rendendo urgente un’azione per affrontare questo fenomeno in crescita. Novembre è quindi designato come mese della consapevolezza sulla prematurità, e l’inaugurazione della panchina rappresenta un passo importante per richiamare l’attenzione su questo tema cruciale.

La Giornata Mondiale della Prematurità è stata istituita nel 2008 da un gruppo di genitori europei e, a partire dal 2011, è stata riconosciuta a livello globale. Durante questa giornata, famiglie, professionisti della salute, politici e vari gruppi si mobilitano per sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso campagne e attività locali, regionali e internazionali. Il colore lilla è simbolo di questa giornata e rappresenta la lotta per il diritto alla salute dei bambini nati prematuramente.

Il Comune di Molteno è da tempo al fianco di un’associazione locale che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prematurità, tra cui l’iniziativa di consegna di doni ai nuovi nati. Durante l’inaugurazione della panchina, si invitano in particolare le famiglie con figli nati nel 2024, che saranno accolte in un evento che si preannuncia significativo e toccante. Per dare un significato ulteriore alla cerimonia, sarà presente don Giandomenico Colombo per la benedizione di rito.

In caso di maltempo, l’inaugurazione sarà rimandata a sabato 23 novembre 2024.