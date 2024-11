Raccolta fondi per la mappa digitale dell’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza

La raccolta fondi per il cammino attraversa sei comuni brianzoli e mira a creare una mappa digitale per turisti e cittadini

OGGIONO – L’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza è al centro di un’importante iniziativa che coinvolge sei comuni e una vasta rete di associazioni locali. Il progetto, nato quattro anni fa grazie al sostegno di Lario Reti Holding e della Fondazione Comunitaria del Lecchese, ha portato al recupero di un cammino tradizionale che collega il lago al Monte di Brianza, attraversando Annone Brianza, Oggiono, Ello, Dolzago, Castello Brianza e Colle Brianza. Un sentiero che non rappresenta solo un tracciato fisico, ma un legame profondo con la storia e la cultura del territorio.

Dopo un lavoro intenso di riqualificazione, segnatura e promozione, che ha visto la partecipazione di oltre cento volontari, 900 bambini delle scuole e numerose famiglie, ora il progetto guarda al futuro con un nuovo obiettivo: la creazione di una mappa digitale interattiva.

“Questa mappa – spiegano dalla cooperativa sociale Liberi Sogni, ente capofila del progetto – non sarà solo un ausilio per orientarsi lungo il percorso, ma un vero e proprio strumento per valorizzare le bellezze naturali, culturali e commerciali dell’Alta Brianza, favorendo una sinergia tra turismo e economia locale”.

Per rendere possibile tutto questo, è stata lanciata una raccolta fondi aperta a esercizi commerciali, aziende e cittadini. Diverse realtà hanno già deciso di sostenere l’iniziativa. L’impegno di queste attività locali non si limita al finanziamento: esse entrano a far parte di un sistema di reciproca valorizzazione, ottenendo visibilità sulla mappa digitale, sui canali ufficiali del progetto e sui materiali promozionali. Anche i cittadini possono contribuire con donazioni a partire da 5 euro, godendo dei benefici fiscali previsti per le erogazioni liberali.

Il percorso è stato arricchito da sei opere di Land Art, una per ciascun comune attraversato, realizzate da artisti locali e internazionali. Questi interventi, insieme a escursioni guidate, eventi e video promozionali, hanno contribuito a far rivivere il cammino e a consolidare il suo ruolo come attrattiva turistica e culturale. Durante il tradizionale fierone agricolo di Oggiono, il progetto ha presentato una mappa cartacea, già disponibile online, che anticipa le funzionalità più avanzate della futura versione digitale.

“La creazione di questa mappa – proseguono dalla cooperativa Liberi Sogni – che sarà accessibile tramite una piattaforma dedicata, punta a connettere i punti di interesse del territorio con i servizi e le attività locali, promuovendo un modello di turismo sostenibile”.

Gli organizzatori sottolineano come ogni contributo, piccolo o grande, sia fondamentale per completare questo ambizioso lavoro che mira a rendere l’Antico Percorso di Fede un esempio di sviluppo territoriale integrato.

Chi desidera partecipare alla rinascita di questo cammino può effettuare una donazione al conto intestato alla cooperativa sociale Liberi Sogni utilizzando l’IBAN IT17N0503452711000000002735 con la causale “Donazione progetto Antico percorso di fede”.