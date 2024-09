Rogeno celebra i suoi volontari con un evento speciale

L’evento è stato organizzato in occasione della Giornata mondiale della gratitudine

Il sindaco Redaelli: “I volontari sono insostituibili, poiché portano un immenso valore grazie alla loro gratuità e al loro impegno al servizio della comunità”

ROGENO – In occasione della Giornata mondiale della gratitudine, l’Amministrazione comunale ha dato vita a un evento speciale per onorare e ringraziare i volontari, la cui dedizione e impegno sono fondamentali per il benessere dell’intera comunità.

Questa iniziativa ha offerto un’importante opportunità per riconoscere il valore del prezioso operato dei volontari e l’incredibile impatto che hanno sulla vita dei cittadini. Per loro, l’Amministrazione ha organizzato un’escursione in battello, sabato 21 settembre, sulle incantevoli acque del lago di Pusiano, accompagnata da un delizioso aperitivo a bordo.

Il sindaco Matteo Redaelli ha commentato: “È stato un bellissimo evento dedicato ai nostri volontari, che non ringrazieremo mai abbastanza. I volontari sono insostituibili, portando con sé un grande valore attraverso la loro gratuità e il loro impegno al servizio della comunità.”