“Sicuri in Sella”: tappa finale del progetto per le scuole primarie

Attività conclusa sabato primo giugno a Bevera di Sirtori

Tre scuole classificate: 1^ la Scuola Primaria “S. Pini” di Cassago, 2^ la Scuola Primaria “A. Negri” di Barzanò e 3^ la Scuola Primaria “F. Confalonieri” di Cremella

BEVERA DI SIRTORI – Si è conclusa la tappa finale del progetto “Sicuri in Sella“, promosso e realizzato dall’Associazione Giretto. L’evento si è svolto a Bevera di Sirtori e ha visto la partecipazione di bambini delle scuole primarie della provincia di Lecco.

Il progetto “Sicuri in Sella” ha riguardato l’educazione e sensibilizzazione dei bambini iscritti alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie sull’uso sicuro ed ecologico della bicicletta. Il programma si è sviluppato attraverso diverse attività teoriche e pratiche, partendo da lezioni in aula sulle tecniche di guida sicura e sul corretto comportamento stradale, fino a sessioni pratiche su percorsi tecnici e a ostacoli​. Durante quest’ultimo evento i partecipanti hanno potuto confrontarsi su due percorsi distinti: uno su asfalto, per migliorare la sicurezza di guida, e un altro tracciato in un bosco per affinare la tecnica di guida nel fuoristrada. Questo approccio ha permesso ai bambini di sviluppare una comprensione completa delle diverse condizioni di guida, migliorando al contempo le loro abilità motorie e coordinative.

Le prime tre scuole che si sono distinte nella competizione finale

Prima classificata : Scuola Primaria “S. Pini” di Cassago con 270 punti

: Scuola Primaria “S. Pini” di Cassago con 270 punti Seconda classificata : Scuola Primaria “A. Negri” di Barzanò con 170 punti

: Scuola Primaria “A. Negri” di Barzanò con 170 punti Terza classificata: Scuola Primaria “F. Confalonieri” di Cremella con 50 punti​

“Il presidente dell’Associazione Giretto, Gianluigi Maggioni, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa e ha ringraziato tutti i partecipanti, i numerosi volontari, le scuole coinvolte, l’ospitalità e la Chiesa Valdese per il supporto finanziario. ‘Sicuri in Sella’ ha rappresentato un’opportunità unica per le bambine e i bambini della Provincia di Lecco che hanno imparato a muoversi in bicicletta in modo sicuro e consapevole, contribuendo al contempo alla promozione di uno stile di vita attivo, sano e rispettoso dell’ambiente​ – continuano i membri del progetto -. Il progetto ha coinvolto diverse scuole della provincia di Lecco, tra cui Garbagnate Monastero, Molteno, Cassago, Cremella, Viganò, Barzanò e Merate. Ogni tappa ha offerto ai bambini un’opportunità unica di apprendere e mettere in pratica le regole della sicurezza stradale in modo divertente e coinvolgente. Ogni alunno ha ricevuto un kit didattico contenente la ciclo patente, un opuscolo informativo, uno zainetto catarifrangente e un gioco educativo, elementi che hanno contribuito a rendere l’apprendimento più interattivo ed efficace​.”

Le attività del progetto “Sicuri in Sella” continueranno con le “gimkane” ciclistiche in piazza e i corsi di mountain bike durante le vacanze estive. Per ulteriori informazioni sul calendario degli eventi, visitare il sito web di Giretto all’indirizzo seguente www.giretto.it, contattare il numero telefonico 366 7291389 o mandare una e-mail a: info@giretto.it