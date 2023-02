Torna il Carnevale a Oggiono: domenica la grande sfilata

L’evento di Oggiono è uno dei più importanti del Carnevale in provincia

Il sindaco: “Dopo tre anni, finalmente ritorna la nostra sfilata”

OGGIONO – Torna il Carnevale a Oggiono: l’appuntamento è questa domenica con la sfilata allegorica per le strade della cittadina brianzola. In tutto sono previsti cinque carri e una decina di gruppi provenienti da diversi comuni del lecchese e anche da fuori provincia, per un totale di seicento figuranti.

L’ultima sfilata era stata nel 2019, poi l’anno successivo si è dovuto annullare tutto all’ultimo momento a causa della pandemia di Covid che stava iniziando a manifestarsi con tutta la sua drammaticità:

“Il Carnevale a Oggiono è una tradizione che dura da oltre cinquant’anni ed è un riferimento per tutto il territorio – ricorda il sindaco Chiara Narciso In questi anni di pandemia abbiamo cercato di mantenere viva la ricorrenza coinvolgendo i commercianti, con un concorso delle più belle vetrine, e i bambini con una festa in piazza lo scorso anno. Ora siamo felici, finalmente, di poter riproporre la sfilata”.

Il via è previsto alle ore 14. “Il grazie va soprattutto alla Pro Loco, motore dell’iniziativa, alle associazioni e ai volontari che presteranno servizio per la buona riuscita dell’evento, dalla protezione civile all’associazione carabinieri, e alla Polizia Locale. Ci saranno le bancarelle di dolciumi e accessori di carnevale in piazza Manzoni mentre per la giuria che valuterà i carri sono stati coinvolti i giovani del Consiglio Comunale dei ragazzi”.