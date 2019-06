Fare notte a Olginate, sabato 6 luglio divertimento e tante novità

Torna l’appuntamento estivo dell’Associazione Olginate del Fare

“Sarà un’occasione per creare qualcosa di bello tutti insieme”

OLGINATE – E’ tutto pronto per l’evento “Fare notte a Olginate”, l’appuntamento è per sabato 6 luglio con la festa che andrà avanti dalle ore 19 all’1.

In cabina di regia l’associazione Olginate del Fare con il patrocinio del comune e il supporto di alcune associazioni del paese.

“Abbiamo deciso di tenere la stessa data dello scorso anno perché vogliamo che diventi un appuntamento fisso – ha detto la presidente Orietta Sabadini -. Lo spirito della festa è sempre quello di accompagnare la gente in questa serata di divertimento e creare qualcosa tutti insieme”.

Non mancheranno musica, balli e buon cibo ma il programma spazierà su diversi fronti: “In biblioteca abbiamo voluto creare un percorso tra arte e letteratura grazie alla mostra di quadri di Mario Morelli. E ci sarà uno spazio per i bambini: il parco di villa Sirtori è destinato ai gonfiabili, alcuni dei quali potranno essere utilizzati anche dai grandi che potranno tornare piccini”.

Le attrazioni sono davvero tante: “Grazie alla neonata Consulta Giovanile e al Gruppo Spettacolaree sarà creata una escape room in Villa Sirtori dove i ragazzi potranno mettersi in gioco. Con il gruppo di teatro ‘I numeri zero’, invece, i bambini potranno stare accanto ai personaggi di Walt Disney”.

E poi, in modo amatoriale, sarà ricreato un percorso sensoriale: “Per un ritorno alla natura e per cercare di guardarsi dentro. Sempre vicino a Villa Sirtori ci sarà la possibilità di una riscoperta dei sensi e non mancheranno le sorprese”.

La Gefo sarà presente con le bici di allenamento indoor, la scuola Enaip di Lecco sarà protagonista di uno show cooking, pole dance, osservazione astronomica col gruppo Deep Space, negozi aperti e tanto altro.

“Vogliamo creare una festa che faccia incontrare l’associazione non solo con associati, cittadini e professionisti ma con tutti quelli che hanno voglia di esserci. Perciò ci aspettiamo anche tanta gente da tutta la provincia e anche oltre”.

L’associazione vedrà la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del gruppo Alpini e della Pro Loco. Le strade del centro saranno chiuse dalle ore 17. Informazioni e aggiornamenti sul sito dell’associazione e su Facebook: “Sarà una serata di divertimento per tutti, vi aspettiamo!”

CARTINA E ATTRAZIONI DELLA FESTA