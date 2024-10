Garlate. Torna il corso di difesa personale a cura di Dimensione Shaolin

In questi giorni si stanno raccogliendo le pre-iscrizioni

Le lezioni cominceranno dal prossimo 4 novembre

GARLATE – A Garlate torna l’ormai consolidato appuntamento con il corso di difesa personale proposto da Dimensione Shaolin -Garlate. La prima edizione nella stagione 2017/2018, un’esperienza particolarmente apprezzata che, grazie al maestro Raffaele Venzi, si è ripetuta nel corso degli anni.

Le lezioni, quest’anno, si svolgeranno nella sala grande dell’oratorio di Garlate (via A. Volta, 7), grazie all’ospitalità del parroco don Matteo. Il corso è rivolto ai principianti che vogliono avvicinarsi al concetto di difesa personale.

“Un concetto che va ben al di là del semplice contatto corpo a corpo, ma che vuole far aprire la mente sui molteplici aspetti della difesa personale – ha spiegato Venzi -. Il corso vuol far conoscere l’importanza della preparazione a vincere uno scontro, evitandolo, e là dove non sia evitabile, intervenire in modo risoluto”.

In questi giorni si stanno raccogliendo le pre-iscrizioni al corso, che quest’anno sarà a numero chiuso e comincerà dal prossimo 4 novembre. Il corso avrà una durata di 22 lezioni con una frequenza di una lezione a settimana, ogni lunedì dalle 20.45 alle 22.

Le lezioni saranno così strutturate:

Preparazione fisica di base;

Fondamentali di combattimento corpo a corpo;

Tecniche di base per l’equilibrio;

Studio delle dinamiche fisiche di sbilanciamento;

Analisi degli aspetti giuridici in materia di difesa personale;

Armi di difesa, cosa è legale e cosa non lo è;

Utilizzo dello spray al peperoncino e altri strumenti di difesa legali;

Approfondimenti sulle tematiche psicologiche, gestione del panico;

Momenti di confronto con gli allievi e dibattiti su vari temi relativi alla difesa in senso ampio.

Per informazioni

Raffaele Venzi, responsabile tecnico Dimensione Shaolin sezione di Garlate: