Limite di 50 Km/h e divieto di sorpasso lungo la Sp74 tra Calolzio e Olginate

Le limitazioni dalle ore 12 di lunedì 23 dicembre fino a successiva revoca

In corso di realizzazione un attraversamento pedonale nei pressi dell’intersezione con Via Adda

CALOLZIOCORTE – Lungo la Strada Provinciale 74 “Olginate-Calolziocorte” è in corso di realizzazione un attraversamento pedonale nei pressi dell’intersezione con Via Adda (lavori eseguiti dal comune di Olginate), perciò, con ordinanza della provincia di Lecco, a decorrere dalle ore 12 di lunedì 23 dicembre fino a successiva revoca verrà istituito il limite di velocità a 50 Km/h e il divieto di sorpasso, tra il Km 0+000 (intersezione con Sp72 in comune di Olginate, Loc. Capiate) e il Km 1+735 (intersezione con SSexSP639 in comune di Calolziocorte, Loc. Sala), a tutela dell’incolumità degli utenti della strada.