Olginate celebra il 4 Novembre: “Rendiamo onore ai caduti rispettando le regole”

Il grazie del sindaco Marco Passoni a tutti i volontari per l’impegno

Nonostante il momento complicato è importante tenere viva la memoria

OLGINATE – Seppur in forma ristretta, con i soli rappresentati delle associazioni d’arma del paese, il sindaco di Olginate Marco Passoni, accompagnato dal vice sindaco Marina Calegari, ha celebrato questa mattina, domenica, il 4 Novembre. Una corona d’alloro è stata posta ai monumenti di Capiate, Consonno e Olginate, presso il cimitero.

Il sindaco ha ringraziato le associazioni di Alpini, Marinai, Carabinieri e Polizia Locale, insieme a tutti i volontari, per il fondamentale contributo che stanno dando tutti i questo momento di difficoltà: “Purtroppo, come era consuetudine, non abbiamo potuto allargare alla scuola la celebrazione del 4 Novembre, quello era il momento più bello dove c’era il passaggio di consegne e di memoria tra le generazioni. Oggi, però, il miglior modo per ricordare i caduti è rispettare le regole. Giuste o non giuste, in questo momento dobbiamo rispettarle altrimenti non ne usciamo più. D’altra parte anche allora non sapevano se fosse giusto o meno andare in guerra, ma sono stai costretti a ubbidire e son dovuti partire”.

Proprio ieri il sindaco Marco Passoni aveva fatto il punto della situazione in paese con i contagi passati da 40 a 52 nel giro di tre giorni: “Alcuni Olginatesi sono guariti e stiamo cercando di contattare tutti gli altri per sincerarci prima di tutto delle loro condizioni di salute e per raccogliere eventuali bisogni particolari. Aumentando così velocemente i casi e non avendo i recapiti di tutti, ricordo i numeri da contattare per qualsiasi necessità: 0341655692, 0341655693 e 3394256877”.