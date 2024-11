Olginate celebra la Settimana dei Diritti dei Bambini con tante inziative

La Settimana dei Diritti dei Bambini a Olginate inizia il 18 novembre con una serie di attività volte a sensibilizzare sul diritto alla pace e alla non violenza.

Il clou sarà il 20 novembre con la marcia dei diritti, seguita dalla festa “Una Strada per Giocare” il 24 novembre

OLGINATE – La Settimana dei Diritti dei Bambini di Olginate si prepara a un programma ricco di iniziative, che prenderanno il via lunedì prossimo, all’insegna della riflessione e della partecipazione attiva dei più giovani sui temi della pace e della non violenza. Il tema centrale di quest’anno, in linea con la Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini, è il diritto dei bambini a sognare la pace, un concetto che si lega perfettamente all’iniziativa educativa dell’Istituto Comprensivo di Olginate, il cui tema annuale è “Non smettere mai di sognare… solo chi sogna può volare”.

Il programma, che si sviluppa tra il 18 e il 24 novembre, vedrà coinvolti i bambini di Olginate in attività che li vedranno protagonisti in prima persona. Durante la settimana, i bambini del Piedibus, il progetto che promuove il cammino a piedi verso la scuola, arricchiranno la recinzione dell’istituto con riflessioni e pensieri sul tema della pace, stimolando la comunità a una maggiore consapevolezza sul valore della non violenza nella vita quotidiana. Un’azione simbolica che si inserisce nel percorso educativo che l’amministrazione e le scuole stanno portando avanti con determinazione.

Mercoledì 20 novembre, sarà il momento clou della settimana con la tradizionale “Marcia dei Diritti”. A partire dalle 8:40, tutti gli alunni della Scuola Primaria G. Rodari partiranno insieme al Piedibus per una lunga marcia che li porterà dal cortile della scuola fino a quello della Scuola Secondaria G. Carducci. Ad accompagnarli ci saranno le insegnanti, i volontari del Piedibus e rappresentanti delle associazioni locali. L’iniziativa, che fa parte di una più ampia mobilitazione internazionale per la pace, prevede la realizzazione di un gigantesco simbolo umano della non violenza, che sarà composto dai bambini stessi all’arrivo, a simboleggiare l’unione delle giovani generazioni in un messaggio di speranza. La marcia sarà anche l’occasione per un momento di riflessione animato, che sottolineerà l’importanza di diffondere la cultura della pace fin dai primi anni di vita.

La settimana si concluderà domenica 24 novembre con l’evento “Una Strada per Giocare”, organizzato dal Tavolo Adulti in collaborazione con la Pro Loco di Olginate e con il patrocinio del Comune. In questa occasione, il parco cittadino si trasformerà in un grande spazio ludico, dove i bambini saranno invitati a salire su “mezzi di trasporto volanti” – aerei, mongolfiere, razzi, astronavi, e molto altro – in un gioco simbolico per portare la pace in ogni angolo del mondo. L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli in un’esperienza creativa che stimoli la loro immaginazione e il loro impegno verso un mondo più pacifico e inclusivo.

In caso di maltempo, la marcia dei diritti sarà annullata, ma l’evento “Una Strada per Giocare” si svolgerà comunque, adattandosi alle condizioni meteo nella palestra delle scuole medie. Un’occasione, dunque, per riflettere sulla necessità di garantire a ogni bambino, in ogni parte del mondo, il diritto di sognare e vivere in un ambiente privo di violenza.