Olginate. La scuola di Musica RiverB festeggia la fine dell’anno accademico

L’evento si è svolto domenica 2 giugno

“Grazie agli insegnanti Roberto, Andrea e Simone che si sono resi disponibili fin dal primo mattino per allestire i palchi e curare la parte fonica”

OLGINATE – Si è svolta la festa di chiusura dell’anno accademico della Scuola di Musica di Olginate. Tre i palchi che hanno visto alternarsi le esibizioni: uno all’aperto, uno interno in un salone al primo piano di Villa Sirtori, ed una terza sala dedicata agli allievi di pianoforte. L’evento si è svolto domenica 2 giugno.

Il pomeriggio è stato dedicato all’esibizioni dei solisti e degli ensemble, mentre la sera, dalle ore 20 alle ore 22, è stata la volta del concerto tenuto dalle band dei laboratori musicali “Luci e Ombre” e “4theRock”. Tutta la festa è stata trasmessa in diretta streaming consentendo così anche a chi non poteva essere presente di partecipare. Gli allievi di Riverb Olginate saranno impegnati in diverse manifestazioni fino alla ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva.

“Grazie agli insegnanti Roberto, Andrea e Simone che si sono resi disponibili fin dal primo mattino per allestire i palchi e curare la parte fonica, ad Euro per l’allestimento e la messa in streaming delle esibizioni, ed a tutti i maestri della scuola per avere preparato ed accompagnato gli allievi nel loro percorso didattico. Un grazie anche alla ProLoco di Olginate per la collaborazione e per averci messo a disposizione il palco esterno e gli spazi all’interno della tradizionale Festa del Lago. Per il prossimo anno i progetti sono molti, così come la voglia di rinnovamento pur continuando a garantire la qualità della proposta didattica: già sono sicuri gli inserimenti di nuovi corsi come quello di violino e quello per dj” concludono così i membri del Riverb Olginate.