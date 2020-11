Scuolaboriamo e Agorà: al via il corso on-line gratuito “La scuola di internet per tutti”

Un corso per scoprire le opportunità offerte dal digitale

La proposta condivisa delle associazioni Scuolaboriamo e Agorà

OLGINATE/VALGREGHENTINO – L’Associazione Scuolaboriamo e l’associazione Agorà uniscono le forze per promuovere un corso di alfabetizzazione digitale, tema caro a entrambe le realtà no-profit. Il progetto, promosso da Tim in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e realizzato nell’ambito del programma nazionale “Operazione Risorgimento Digitale” finalizzato al miglioramento dell’alfabetizzazione digitale, prevede un corso gratuito on-line per guidare i cittadini alla scoperta delle opportunità offerte dal digitale e degli strumenti in grado di semplificare la vita di tutti i giorni: dalle applicazioni per spostarsi in città e ordinare cibi da asporto fino ai sistemi di pagamento online e ai servizi della pubblica amministrazione.

Per partecipare non occorrono specifiche competenze, ma solo una sufficiente padronanza nell’uso autonomo dei principali device e il desiderio di approfondire nuovi strumenti e applicazioni per vivere nel XXI secolo.

Il corso si articola in 4 webinair di 1 ora ciascuno e tratteranno le seguenti tematiche:

Digitale in tasca: ottimizziamo e personalizziamo le configurazioni del nostro device

Pagamenti digitali in sicurezza: home banking, e-commerce e shopping online

Io – Cittadino digitale: SPID, AppIO, App Poste, Fascicolo Sanitario Elettronico

Salute e benessere on line: applicazioni per salute, benessere e tempo libero

Per fruire al meglio dell’esperienza formativa, è consigliato seguire i webinar da PC e utilizzare smartphone o tablet per le esercitazioni pratiche. Aderendo al progetto il cittadino entra a far parte di una vera e propria classe animata da esperti di TIM: oltre a lezioni

online interattive ha a disposizione materiali di approfondimento, esercitazioni pratiche, video e mini game con cui mettere alla prova le competenze acquisite. Al termine del corso viene rilasciato un open badge, un attestato digitale con il livello di competenza raggiunto.

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 16.30 alle 17.30 nelle giornate del 15 e 22 dicembre e 12 e 19 gennaio. Le pre-iscrizioni si ricevono entro il 27 novembre scrivendo una mail a: scuolaboriamo@gmail.com oppure info@associazioneagora.it. Per info è possibile contattare il numero 3384149516.