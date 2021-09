Valgreghentino. Iniziati i lavori per sistemare la strada di Campiano

La frazione è tornata a ripopolarsi e oggi conta ben 18 nuovi residenti

Interventi anche per la mulattiera che attraversa Dozio e per il ciottolato che sale da Molinello Superiore

VALGREGHENTINO – Prosegue la grande attenzione rivolta anche alle strade agro-silvo pastorali e di collegamento ai vecchi nuclei collinari da parte dell’amministrazione comunale di Valgreghentino guidata dal sindaco Matteo Colombo. Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori per la manutenzione straordinaria della strada che conduce alla frazione Campiano, oggi abitata da ben 18 nuovi residenti.

“Con un investimento totale di circa 40.000 euro (dei quali 30.000 ottenuti grazie a un contributo di Comunità Montana) verrà ripristinata la sicura fruibilità della strada comunale, con la realizzazione – nei punti più critici (20% di pendenza) – di una pavimentazione in calcestruzzo leggermente armato con finitura tipo rastrellato color naturale, conformemente alle ‘Linee guida per la progettazione della viabilità forestale in Lombardia’ – hanno spiegato dal comune -. E’ inoltre in fase di gara l’aggiudicazione dei lavori per la manutenzione della mulattiera che attraversa il centro abitato di Dozio, il cui avvio è previsto nel prossimo mese (30.000 euro la spesa totale, di cui 15.000 ottenuti grazie a un bando del Bim del Lago di Como, Brembo e Serio)”.

Infine verrà presto avviato un intervento per il ripristino di parte del vecchio ciottolato sulla vecchia mulattiera che sale verso la frazione di Dozio dalla frazione Molinello Superiore. L’intervento, dal valore di 15.000 euro, sarà completamente finanziato dal Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, grazie all’aggiudicazione di un bando.