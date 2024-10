Perledo. Riva di Gittana, riqualificazione al via: si parte dal chiosco

A breve avranno inizio anche gli interventi per il peduncolo che si immetterà nella SP72

In stand-by il pontile galleggiante, per ora bocciato dalla Soprintendenza

PERLEDO – Ruspe in azione a Riva di Gittana: sulla spiaggia di Perledo, dalla scorsa settimana, sono iniziati i lavori per smantellare il vecchio chiosco, che hanno dato ufficialmente il via alla riqualificazione del litorale. Il rilancio turistico del waterfront, ripensando ai servizi esistenti con l’intento di migliorarli per i fruitori, divenuti sempre più numerosi, si sta rendendo possibile grazie al bando Arest – Progetto MIL – Mobilità Integrata Lacuale’ di Regione Lombardia.

L’opera, che per essere completata richiederà 1,2 milioni di euro (di cui 570 mila da Regione e 150 mila dall’Autorità di Bacino), comprende la realizzazione del nuovo chiosco al posto della precedente struttura abbattuta. Una costruzione più ampia con lido annesso che disporrà, a differenza della precedente, anche di uno spazio coperto. Solo per questo intervento serviranno 550 mila euro.

“Per fine anno intendiamo indire il bando per la gestione del chiosco – spiega Fabio Festorazzi, sindaco di Perledo -. Chi se lo aggiudicherà eseguirà i lavori per completare la struttura che sarà consegnata a rustico, senza impianti né pavimenti”.

Già appaltata l’opera del nuovo peduncolo, i cui interventi cominceranno nel breve periodo, funzionale a migliorare l’immissione sulla SP72 in collegamento con la Strada del Verde. 540 mila euro la cifra necessaria, che comprende anche la creazione di posti auto, circa una quindicina.

Non vedrà compimento, almeno per il momento, il pontile galleggiante da progetto previsto nell’area nord della spiaggia dal costo di 80 mila euro, che avrebbe dovuto fungere da approdo temporaneo per le imbarcazioni. A tenere in stallo il progetto questioni burocratiche: “La Soprintendenza ha ritenuto l’opera non essenziale e per ora l’ha bocciata”, spiega il sindaco. Anche se l’intento dell’Amministrazione comunale è quella di riuscire a superare i cavilli emersi e vedere il pontile installato, andando così a completare la riqualificazione di Riva di Gittana così come era stata prevista.