Pista di pattinaggio, igloo e filodiffusione: ed è subito Atmosfera di Natale a Merate

Ricco programma di iniziative con la Pro Loco di Merate in vista del Natale

Torna la pista di pattinaggio in piazza Libertà. Tra le novità l’igloo luminoso, la calata di Babbo Natale dal Comune e la filodiffusione di brani natalizie per le vie del centro

MERATE – La pista di pattinaggio, la filodiffusione con musiche natalizie in centro, Babbo Natale che scende dal Palazzo del Comune e un igloo luminoso al posto della fontana per portare un po’ di polo Nord anche in città.

Merate si prepara a gustare l’atmosfera di Natale grazie al ricco programma di iniziative e di eventi predisposto dalla Pro Loco. Il sodalizio, guidato da Simona Vitali, non si è fatto trovare impreparato in vista delle prossime festività natalizie riuscendo a riportare sotto la Torre, dopo gli anni di fermo dovuti all’emergenza sanitaria da Covid e poi al costo dell’energia, la pista di pattinaggio su ghiaccio. La struttura verrà posizionata in piazza Libertà, dietro al Comune, a partire da venerdì 24 novembre con inaugurazione sabato 25 alle 14.30.

Sarà possibile pattinare fino al 7 gennaio, tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 23. Il biglietto di ingresso costa 7 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini frequentanti le scuole primarie di Merate. Gratis il primo giorno, ovvero il 24 novembre.

“Abbiamo concordato con il gestore la possibilità di aprire gratuitamente la pista anche alla mattina per gli studenti delle scuole medie dell’istituto Manzoni e del Collegio Villoresi” ha precisato la presidente Vitali, sottolineando come siano attualmente in corso i contatti con i due plessi per organizzare l’uscita sulla pista del ghiaccio come attività di educazione fisica.

Bisognerà aspettare sabato 2 dicembre per l’accensione dell’igloo di Natale, in piazza degli Eroi, al posto della fontana (dove tradizionalmente veniva realizzato il presepe della banda sociale meratese) che diventerà location per il contest Atmosfera di Natale lanciato dalla Pro Loco.

Il sabato successivo, 9 dicembre, largo alle letture animate con Babbo Natale nell’igloo e alle esibizioni di Natale a cura di Musicarte-lab mentre domenica 10 dicembre tutti con il naso all’insù per assistere, a partire dalle 16.30, alla discesa di Babbo Natale e degli elfi acrobati dal Palazzo del Comune.

Sabato 16 dicembre sarà la volta delle bolle giganti di Babbo Natale mentre domenica 17 verrà replicato il mercatino degli hobbisti in via degli Alpini, dove troverà spazio anche una bancarella con le creazioni , originali e artigianali, elaborate dai bambini durante i laboratori di avvento, iniziati domenica 12 novembre in oratorio. Non solo. In collaborazione con l’oratorio del centro, verrà promossa la raccolta di doni con Santa Lucia che arriverà in piazza raccontando delle storie e ricevendo poi i doni che verranno destinati alla Caritas. Sempre domenica 17 dicembre, i campanari gireranno per le frazioni di Merate proponendo la loro musica al termine delle funzioni religiose.

Il 22 dicembre invece flash mob di NovaDanza mentre domenica 24 dicembre Babbo Natale arriverà in piazza grazie all’iniziativa promossa in collaborazione con gli Amis di Pumpier de Meràa

Ciliegina sulla torta la filodiffusione per le vie del centro, dove, per tutto il periodo delle festività, verranno proposti come sottofondo i più celebri brani natalizi.

L’iniziativa natalizia della Pro Loco ha ricevuto un contributo di 4mila euro dall’amministrazione comunale ed è resa possibile grazie ad alcuni sponsor come Technoprobe, Fomas e Lavelli.

“Voglio ringraziare i volontari che rendono possibile svolgere e promuovere tutti questi eventi: senza il capitale umano non si va da nessuna parte” ha ribadito Vitali, ricordando con orgoglio le molte iniziative promosse durante l’anno. “Da quando questo direttivo è in carico, gli iscritti alla Pro Loco sono passati da 67 a oltre 300. Mi sembra un ottimo segnale. Oltre agli eventi, organizziamo corsi di storia dell’arte, gite culturali, corsi di yoga cercando di intercettare i gusti e gli interessi dei nostri associati. Il riscontro c’è, come ad esempio nel fine settimana appena trascorso con la festa del cioccolato”.

Vitali ha anche evidenziato la fruttuosa collaborazione con diverse associazioni del territorio, con l’Asd Cassina, gli amici dei pompieri, gli alpini, l’operazione Mato Grosso e la cooperativa Sineresi per le attività svolte al centro sociale anziani”.