Pubblicata la mappa digitale dell’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza

Un sentiero lungo 14 km che connette i comuni di Annone, Oggiono, Ello, Dolzago, Castello B.za e Colle B.za

La rete del progetto ringrazia i sostenitori e invita chi volesse partecipare a farlo entro la fine dell’anno

LECCO – L’attesa è finita: finalmente è online la prima versione della mappa digitale dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza, il sentiero lungo 14 km che connette i comuni di Annone B.za, Oggiono, Ello, Dolzago, Castello B.za e Colle B.za e che dal 2020, grazie al contributo di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese, è al centro di un progetto comunitario di riqualificazione e valorizzazione portato avanti da Coop Soc Liberi Sogni come ente capofila di una rete di associazioni locali, attive nei sei comuni interessati dal passaggio del sentiero: Volontari Annonesi di Annone B.za, CAI Oggiono e

Oggiono per l’ambiente, AETE – Associazione ellese terza età di Ello, Gruppo missionario di

Dolzago, Associazione Pro chiesa Brianzola di Castello B.za e gruppo volontari di Colle

B.za, a cui si aggiunge la coop soc Il Grigio.

Dopo una prima versione cartacea, distribuita negli stand promozionali delle associazioni della rete di progetto e presso gli esercizi commerciali che hanno appoggiato l’iniziativa –

(e disponibile in versione pdf sul sito del progetto), ora è pronta anche la prima versione digitale che non solo localizza i luoghi di interesse ambientale e culturale che caratterizzano il sentiero, ma li connette con le attività commerciali locali e aziende che hanno sostenuto il progetto, in un’ottica di valorizzazione e sostegno reciproco tra turismo ed economia locale.

“Con dicembre 2024 si concluderà il secondo biennio di attività per il sentiero. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di continuare a valorizzare il percorso con attività che lo facciano vivere, ma anche conoscere fuori dai conni provinciali. Per questo a inizio novembre è stata lanciata una raccolta fondi, con lo scopo di finanziare la realizzazione della mappa turistica digitale” dicono dalla rete di progetto.

“La raccolta ha ottenuto fin da subito un riscontro molto positivo, con decine di attività commerciali del territorio che abbiamo incontrato e che hanno aderito al progetto di sponsorizzazione. Vogliamo ringraziare di cuore gli sponsor che ci hanno sostenuto finora: per Annone Mollicio Alta Brianza SNC, Bellosteria, Cav. Angelo Valsecchi & Figli Srl, B&B Le armonie del lago; ad Oggiono Ostello-Residenza “Molinatto”, Ottica Visus, Arco-Cavi group Srl, studio Angelucci rag. Vincenzo Raffaele, Rama Fluid S.r.l. (ParkerStore), la Piazzetta, Fotostudio Castelli, Studio Tecnocasa; ad Ello macelleria-salumeria di Davide Minonzio e Farmacia Lambrughi; per Dolzago trattoria Tre Archi e Molino Brambilla; a Castello Brianza Massimo Riva Architectures e la Bema srl di Santa Maria Hoè” continuano le associazioni.

Quella pubblicata è la prima versione della mappa, che si può ancora arricchire con nuove segnalazioni e localizzazioni di nuovi sponsor: la campagna di raccolta fondi è aperta fino al 31 dicembre 2024. Con una donazione una tantum a partire da 100 euro un’attività commerciale o un’azienda può dare il proprio contributo a sostegno del progetto. Nella logica di reciproca valorizzazione, otterrà visibilità sulla mappa digitale (con geolocalizzazione), sulla pagina web del progetto (a cui si può accedere tramite QR code sulla mappa cartacea già in distribuzione sul territorio), oltre che su comunicati stampa, articoli, social, sugli altri canali di comunicazione del progetto e nell’ambito di un evento conclusivo che si terrà gennaio 2025. Anche i liberi cittadini possono contribuire a sostenere il progetto, con una donazione a partire da 5 euro.