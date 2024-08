Torna la Brivio Run: la novità 2024 è la corsa per bambini

Appuntamento sabato 7 settembre con la Brivio Run

La manifestazione, promossa dall’assessorato allo Sport, prevede una gara competitiva e una non

BRIVIO – Una gara spettacolare per lo scenario, capace di coinvolgere sia chi vive la corsa come una sfida competitiva sia chi vuole solo confrontarsi con se stesso. Si terrà sabato 7 settembre con partenza alle 18.30 la terza edizione della Brivio Run, la gara podistica su strada promossa dall’assessorato allo Sport guidato da Elisa Rossi. Ideata nel 2022, la manifestazione si sta ormai affermando come un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport con la possibilità, prevista dallo scorso anno in avanti, di poter gareggiare nella corsa competitiva (con classifiche e premi finali per i primi tre atleti di ogni categoria) oppure in quella “semplice”, priva di classifica ma con rilevamento del tempo impiegato.

La novità del 2024 è la Brivio Run Kids, corsa (non competitiva) riservata ai ragazzi dai 6 ai 16 anni, che dovranno percorrere un percorso di 600 metri nel centro storico.

I premi della Brivio Run competitiva sono: 1° assoluto maschile e femminile buono benzina valore 200 euro + cesto di salumi + gadget sportivi+medaglia; 2° assoluto maschile e femminile buono benzina 150 euro + cesto di salumi + gadget sportivi+medaglia; 3° assoluto maschile e femminile buono benzina valore 100 euro + cesto di salumi + gadget sportivi+medaglia.

Verranno premiati anche i primi classificati maschile e femminile delle categorie master.

Per info e iscrizioni visitare il sito www.briviorun.it, oppure recarsi da Flor&Fantasy di Brivio, via Suor Maria Anna Sala n. 6 o Affari&Sport, corso Bergamo,84 Lecco.

Da segnalare infine che alle 20.30 si terrà la camminata sotto le stelle di circa 6 km, aperta a tutti bambini e adulti, con giochi di luce sul percorso e trampolieri.

Verranno dati dai gadget luminosi ai primi 350 iscritti e si consiglia di portare delle torce. A seguire, infine, serata live con Davide Marchetta in piazza Frigerio.