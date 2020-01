Valmadrera inaugura la nuova Piazza Fontana, più ordinata e fruibile

Completata la riqualificazione di Piazza Fontana a Valmadrera

Al taglio del nastro, con il sindaco Rusconi, la giunta e l’impresa

VALMADRERA- Conclusa la seconda fase della riqualificazione di Piazza Fontana a Valmadrera: dopo un primo intervento nel 2016, con la realizzazione delle aree di sosta a monte per risolvere il problema dei parcheggi, lunedì è stato inaugurato il rifacimento completo della strada e del piazzale.

“E’ un progetto iniziato con la giunta del sindaco Crippa per un costo complessivo di 181 mila euro – ha ricordato il primo cittadino Antonio Rusconi – l’obiettivo del secondo intervento era migliorare una zona storicamente carente di parcheggi, perché le zone storiche di Valmadrera sono nate ovviamente quando non c’erano le macchine. Qui, in molti se lo ricorderanno, scorreva il torrente Sant’Antonio, che è stato deviato”

La piazza si presenta in un aspetto decisamente diverso rispetto al passato, “il confronto è impietoso” ha sottolineato Rusconi. E’ stato l’architetto Valsecchi a spiegare l’intervento attuato:

“Sono stati realizzati 600 metri quadrati di marciapiede in porfido, la strada riasfaltata per 1400 metri quadrati ed è stata rifatta la vecchia pavimentazione del letto del torrente che era totalmente disastrata. E’ stata riallestita con un materiale similare ma nuovo, in quanto non possibile riutilizzare il vecchio pietrame, in alcuni tratti completamente frantumato”.

Questo lavoro, in particolare, è stato realizzato da Lario Reti Holding perché, ha ricordato Valsecchi, “non si è intervenuti solo sopra la strada ma anche sotto, con la sistemazione della rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche. Sono stati interrati 300 metri di cavi che alimentano la nuova illuminazione pubblica a led” e presto il vecchio cavo che resta penzolante sulla piazza sarà rimosso. Sono state inoltre posizionate le nuove fioriere.

“Oggi abbiamo aperti nove cantieri – ha sottolineato il sindaco Rusconi – a breve sistemeremo il parcheggio della scuola primaria di Paré, altri 29 parcheggi saranno ricavati in via Leopardi, 47 dall’area di Paré. Nei prossimi mesi studieremo altri interventi nelle zone di Valmadrera più carenti di parcheggi per risolvere questa problematica. Inoltre vorremmo continuare la sostituzione dell’illuminazione pubblica con le nuove lampadine”.