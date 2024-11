Civate. Aperte le adesioni per la cena annuale del Fondo della Comunità

Venerdì 15 novembre, la Casa del Cieco ospiterà la cena per raccogliere fondi destinati a progetti sociali e culturali

CIVATE – A Civate si rinnova l’appuntamento con la cena annuale per sostenere il Fondo della Comunità, iniziativa solidale avviata nel 2019 in memoria di Emanuela Spreafico, Domenico Castagna, Livio Agostoni e Rino Mauri. La serata, in programma venerdì 15 novembre alle 19.45 presso la Casa del Cieco di Civate, è rivolta a tutta la comunità, con particolare invito a partecipare esteso alle associazioni locali, agli imprenditori e ai professionisti del territorio.

Il Fondo della Comunità di Civate, negli ultimi cinque anni, ha raccolto fondi destinati a progetti educativi, sociali e culturali, rispondendo alle esigenze della comunità civatese e arrivando a sostenere anche importanti realtà sovracomunali, come l’Ospedale di Lecco. Grazie alle donazioni di privati e aziende, il Fondo ha contribuito a realizzare iniziative che moltiplicano i benefici per tutti, ispirando un senso di solidarietà che risponde ai bisogni della comunità. Ogni contributo, infatti, non solo rafforza il Fondo ma crea un impatto positivo che ritorna su chi dona, ricordando che anche il gesto più piccolo può fare la differenza.

Per partecipare alla serata è richiesto un contributo minimo di 75 euro, interamente devoluto alle iniziative del Fondo. L’invito è aperto a chiunque desideri sostenere concretamente il benessere del proprio territorio, con la possibilità di dedurre fiscalmente tutte le devoluzioni, sia per privati che per aziende.

La prenotazione è necessaria e va effettuata entro il 7 novembre chiamando il numero 0341.551858 (dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì e sabato dalle 9 alle 12) o inviando una mail a biblioteca@comune.civate.lc.it.