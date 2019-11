Malgrate. Il bel lungolago si allunga: pronto al via l’ultimo lotto

Aggiudicata la gara d’appalto per l’ultimo tratto di lungolago

Il sindaco di Malgrate: “Il cantiere entro fine anno”

MALGRATE – Si è conclusa nei giorni scorsi la gara per il completamento del lungolago di Malgrate ed entro la fine dell’anno i lavori dovrebbero iniziare. Si tratta di un appalto da 800 mila euro che consentirà di terminare la riqualificazione della passeggiata sulla sponda malgratese.

“L’appalto – spiega il sindaco Flavio Polano – è stato vinto da un raggruppamento di imprese valtellinesi. Sono in corso in questi giorni le verifiche di rito per l’assegnazione definitiva, entro fine anno partirà il cantiere”

Si tratta, nell’ordine originario del progetto, del sesto lotto dell’opera: questa ultima tranche prevede la sistemazione del tratto finale di viale Italia fino al ponte Kennedy, circa 700 metri.

“Si proseguirà con la pista ciclopedonale, che oggi si conclude in prossimità dei cipressi, e che continuerà fino al ponte – spiega il sindaco – l’attuale parcheggio sul lato lago sarà eliminato per fare spazio al percorso ciclopedonale ma quei posti auto saranno recuperati nell’area di sosta sul lato a monte, vicina all’imbocco del viale, che sarà ingrandita”

I pini marittimi posizionati sulla passeggiata dovrebbero essere sostituiti con delle piante autoctone, spiega il sindaco, platani o simili, “meno fragili rispetto ai pini marittimi che, in occasione di fenomeni di maltempo intensi, hanno creato problemi per la caduta di rami, oltre che per l’affioramento delle radici”

Tra le novità previste c’è anche lo spostamento dell’attuale edicola, oggi non più in attività dopo la recente chiusura, che sarà spostata in prossimità della zona ora occupata dal parcheggio a lago. Il suo futuro potrebbe essere diverso dall’attività finora esercitata, trasformandosi in un chiosco con tavolini all’esterno, una possibilità caldeggiata dal comune ma che spetterà all’iniziativa del privato.

All’opera contribuisce anche Regione Lombardia che nei mesi scorsi ha assegnato a Malgrate ben 400 mila euro da spendere nell’intervento.

Inoltre, fa sapere Polano, il prossimo anno partiranno anche i lavori di sostituzione dei parapetti e la sistemazione dei marciapiedi anche a Malgrate Porto, tra Ponte Kennedy e Ponte Azzone Visconti. “Di fatto non è il settimo lotto dell’opera – spiega il sindaco -ma possiamo considerarlo come tale”

Così, a distanza di sette anni dal taglio del nastro della prima parte di lungolago (inaugurato nel 2013), potrebbe concludersi l’opera fortemente voluta dallo scomparso sindaco Gianni Codega a cui il lungolago è stato intitolato e che tanto successo, ammirazione e visibilità ha offerto a Malgrate.