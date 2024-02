Parcheggio San Rocco a Valmadrera: iniziati i lavori alla pavimentazione

Cedimenti del piano stradale e ristagni d’acqua hanno reso necessario l’intervento

Le opere, iniziate in questi giorni, proseguiranno per un mese

VALMADRERA – Sono iniziati in questi giorni i lavori finalizzati alla sistemazione della pavimentazione del corsello di manovra all’interno dei parcheggi comunali lungo la via S.Rocco all’altezza dei civici 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 49, a Valmadrera.

L’intervento si rende necessario in quanto in più punti del corsello di manovra del parcheggio il piano variabile si è ribassato, creando di fatto un vero e proprio pericolo per la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni in transito.

I numerosi cedimenti che si sono formati inoltre, non consentono il corretto funzionamento delle griglie di raccolta delle acque meteoriche presenti formando, di fatto, in caso di precipitazioni piovose, veri e propri ristagni di acqua, che non fanno altro che peggiorare la situazione già in essere. Senza contare che il parcheggio è molto fruito sia da attività commerciali presenti lungo la via che da residenti ubicati in numerosi edifici della zona.

Per tali motivi, l’Amministrazione Comunale intende procedere ad eseguire opportuni interventi finalizzati al corretto ripristino del piano stradale del corsello di manovra del parcheggio, oltre a ripristinare il corretto funzionamento delle griglie di smaltimento delle acque meteoriche presenti nel parcheggio In particolare si prevede di procedere alla scarifica della pavimentazione esistente in masselli autobloccanti e relativo sottofondo; la formazione di nuovo sottofondo stradale con ghiaia moregallo, debitamente costipata, compresa la sagomatura del terreno per dare le giuste pendenze; la rimozione delle griglie esistenti di raccolta delle acque meteoriche, con adattamento dei pozzetti alle nuove quote del piano viabile e relativo riposizionamento delle griglie precedentemente rimosse; la fornitura e posa di nuovi masselli autobloccanti quarzati sp. cm. 6 di colore grigio, posati su letto di ghiaietto 3/6, intasati con sabbia fine debitamente battuta.