Servizi dedicati e laboratori di educazione ambientale

Cestini-sondaggio contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta

MANDELLO – Anche Silea, la società pubblica che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti in Provincia di Lecco, è presente fino a domenica al Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi 2022 che sta richiamando a Mandello decine di migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa.

“Silea è partner tecnico del Motoraduno del Centenario. Siamo un’azienda pubblica locale e supportare gli eventi e le eccellenze del territorio è una nostra mission: per questo abbiamo voluto contribuire alla riuscita di questa grande festa che celebra l’ingegno lecchese, il suo spirito indubbiamente laborioso ma capace anche di appassionarsi ed entusiasmarsi” commenta la presidente di Silea, Francesca Rota.

Silea ha fornito all’organizzazione tutti i materiali per la raccolta differenziata dei rifiuti: sacchi, contenitori, bidoni, cestini in cartone riciclato appositamente personalizzati per celebrare il mito dell’Aquila di Mandello, oltre al potenziamento dei servizi. Fino a domenica, nell’“Area Show” del Motoraduno, presso lo stand di Silea sarà inoltre possibile partecipare a laboratori gratuiti di riciclo dedicati ai più piccoli che – in modo divertente e leggero – potranno creare oggetti utilizzando esclusivamente materiali di recupero.

“Le grandi manifestazioni rappresentano sempre una complessa sfida organizzativa e gestionale, ma sono anche un’occasione preziosa per avvicinarci al pubblico e coinvolgerlo con le nostre iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale – spiega il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema -. Lo avevamo già sperimentato con il Nameless: non vogliamo perdere nessuna occasione per lanciare messaggi sulla necessità di sviluppare abitudini fondate sull’economia circolare”.

Ma non è tutto. A Mandello “debuttano” anche due particolarissimi cestini-sondaggio per la raccolta dei mozziconi di sigaretta: inserendoli in una delle due aperture presenti, i fumatori potranno “votare” e scegliere il loro modello preferito tra alcuni dei più iconici della casa di Mandello. Una nuova iniziativa focalizzata a combattere il fenomeno del cosiddetto “littering”, l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni negli spazi pubblici.