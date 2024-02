Viabilità. Riapre la Ss639 tra Valmadrera e Civate

VALMADRERA – Nella giornata di oggi, mercoledì, verrà ripristinata completamente la viabilità ordinaria sulla Ss639 tra i Comuni di Valmadrera e Civate (in direzione Milano), con il completamento delle lavorazioni di Lario Reti Spa sulla strada di competenza di Anas entro la serata odierna.

Le ultime attività prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale ed il riposizionamento della segnaletica verticale.

Si comunica anche che i lavori per la posa del nuovo acquedotto proseguiranno nel Comune di Civate con la chiusura in entrambi i sensi di marcia in via Papa Giovanni XXIII altezza rotatoria con Via alla Santa (in prossimità del centro commerciale Iperal) a partire da lunedì 26/02/2024, come comunicato da Lario Reti Spa.