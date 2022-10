Iniziano lunedì i primi lavori per la posa della rete di teleriscaldamento

Si parte da Valmadrera, viale XXV Aprile transitabile a senso alternato

VALMADRERA – Inizieranno questo lunedì 10 ottobre, i primi lavori per il teleriscaldamento: si parte da Valmadrera, in Viale XXV Aprile, con la posa della rete di tubature.

Il Comune di Valmadrera ha disposto il senso unico alternato gestito con semafori di cantiere in Viale XXV Aprile nel tratto compreso tra via Chiari e rotatoria con Via Casnedi/Via Santa Vecchia. Il progetto è promosso da Acinque Energy Greenway, la società costituita dal gruppo Acinque (nuova denominazione di Acsm Agam) e da Silea.

“La dorsale di distribuzione, estesa 16 chilometri, servirà anche i comuni di Lecco e di Malgrate e potrà a regime riscaldare un primo gruppo di abitazioni di 20 mila abitanti, oltre a enti e servizi pubblici – spiegano dalla società – L’iniziativa è molto attesa nel comprensorio e mette a terra un marcato valore ambientale: il servizio, in un momento in cui sono prioritari i temi dell’autonomia energetica e delle sorgenti alternative, sarà infatti alimentato in gran parte dal recupero di fonti energetiche già disponibili sul territorio, che altrimenti verrebbero disperse in atmosfera, dall’utilizzo della cogenerazione ad alto rendimento e, a tendere, integralmente da fonti rinnovabili”.