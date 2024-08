Valmadrera. Al pratone di Parè un’area gioco dedicata ad Annapia Zampaglione

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Comitato Genitori e Amministrazione Comunale

I fondi sono stati raccolti con svariate iniziative svolte durante lo scorso anno scolastico

VALMADRERA – Nella seduta del 12 agosto, la Giunta comunale ha definito l’accettazione della donazione di una struttura gioco da parte del Comitato Genitori dell’Ics Valmadrera del valore di 4.270 euro in memoria di Annapia Zampaglione, bimba di Valmadrera affetta da una grave malattia e morta a soli 13 anni. La cifra è stata raccolta dal comitato genitori con svariate iniziative svolte durante lo scorso anno scolastico.

A seguito della donazione e della proficua collaborazione con il Comitato Genitori, l’Amministrazione Comunale ha stanziato la cifra ulteriore di 4.800 euro necessaria per sostenere tutte le spese relative alle opere di trasporto, montaggio e installazione della struttura gioco, che verrà posizionata presso il “pratone” di Parè con una targa commemorativa per la scomparsa di Annapia. L’Amministrazione ringrazia il Comitato Genitori per la proficua collaborazione.