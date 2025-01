Valmadrera celebra i 103 anni di Giovanna Giudici

E’ una delle cinque ultracentenarie della comunità di Valmadrera

“Sono storie di vita che infondono fiducia e speranza nella nostra comunità”

VALMADRERA – Un’altra grande festa per celebrare una centenaria a Valmadrera. Sabato 18 gennaio, nel pomeriggio, il sindaco Cesare Colombo, accompagnato dal suo predecessore e assessore Antonio Rusconi, ha visitato la signora Giovanna Giudici, che ha festeggiato il suo 103esimo compleanno.

Una delle cinque ultracentenarie della comunità di Valmadrera, nata a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, ha lavorato prima in un calzificio e poi nei campi. Successivamente si è trasferita a Valmadrera, con il nipote Mario Banfi, insegnante, e dove risiede anche l’altra nipote, Marilena, che per anni è stata volontaria nell’Associazione “Il tempo di dare”.

Sono stati proprio i due nipoti ad accompagnare il sindaco e il parroco, don Isidoro, anch’egli presente in occasione della festa, alla celebrazione del compleanno della signora Giovanna. “Sono storie di vita che infondono fiducia e speranza nella nostra comunità” ha concluso il sindaco di Valmadrera.