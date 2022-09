VALMADRERA – L’Amministrazione comunale ha riconosciuto un significativo contributo di € 3.200 alla realizzazione del progetto “Sportello Immigrati anno 2022” dell’Associazione Bondeko.

Lo “Sportello Immigrati”, attivo nei Comuni di Valmadrera, Malgrate e Civate, costituisce un punto di riferimento per informare i cittadini stranieri circa le disposizioni in materia di immigrazione, fornendo inoltre supporto e consulenza per il disbrigo delle diverse pratiche amministrative (rinnovo documenti, ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno ecc.).