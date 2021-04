Valmadrera, don Tommaso Nava partirà missionario in Perù

Don Tommaso Nava, vicario a Valmadrera, partirà per una missione in Perù

Lo ha annunciato lui stesso domenica, durante la messa

VALMADRERA – Al termine della messa di domenica, rileggendo i versi del Vangelo dove Gesù invita Simone a “prendere il largo”, don Tommaso Nava ha annunciato ai fedeli della comunità di Valmadrera che presto partirà come missionario in Sud America

Dal prossimo settembre, il sacerdote lascerà Valmadrera per raggiungere Pucallpa in Perù.

“Don Tommaso, nonostante l’ aria e l’entusiasmo da ragazzino, era presente da dieci anni come vicario parrocchiale a Valmadrera, per cui, date le tempistiche, la notizia poteva anche essere prevista – sottolinea il sindaco Antonio Rusconi esprimendo il proprio sostegno alla scelta del religioso – Imprevista certo la destinazione, ma non secondo il percorso di coerenza della presenza di don Tommaso in questi anni nella comunità di Valmadrera e in particolare tra i giovani: perché il Vangelo non va solo letto, spiegato, ma anche vissuto, vicino a quegli ultimi, che oggi sono nella nostra comunità di Valmadrera, arrivano da Paesi lontani per la miseria, vittime di ingiustizie e violenze e nei prossimi mesi il don li incontrerà in Perù”.

“La coerenza di questa Parola, per cui siamo davvero ‘Fratelli tutti’, che a volte ha urtato le nostre comodità, ipocrisie, la nostra fede senza le opere, ora per tua scelta, si fa vita – aggiunge il sindaco – Grazie per avercelo ricordato”.